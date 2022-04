Serviços mínimos garantem triunfo do Benfica

O Benfica venceu neste sábado o Marítimo, no Funchal, por 1-0, graças a um golo de Darwin, logo no segundo minuto de jogo. Em mais uma exibição sem grande brilho, os “encarnados” cumpriram a obrigação, numa altura da época em que já não têm praticamente nenhum objectivo pelo qual lutar.

Esse é, provavelmente, o maior problema do Benfica neste momento. Motivar uma equipa sem troféus para conquistar não deve ser fácil. Mais. O próprio treinador já confirmou que está de saída. Face a este pântano, os resultados não podem ser brilhantes.

No Funchal, frente ao Marítimo, Nélson Veríssimo optou por colocar gente nova no “onze”. Pelo menos esses têm razões para “mostrar serviço”. E assim, o técnico dos benfiquistas fez entrar na equipa titular Sandro Cruz (uma estreia absoluta do lateral esquerdo) para além de voltar a apostar em Paulo Bernardo, no meio campo. Mais tarde, Veríssimo promoveu outra estreia absoluta na equipa “encarnada": Tiago Gouveia entrou no segundo tempo.

Mas nem este “sangue novo” fez com que a exibição do Benfica convencesse. Valeu um golo “oferecido” pelos madeirenses logo no início da partida, quando Edgar Costa se deixou antecipar por Gil Dias. O benfiquista rematou, Paulo Victor defendeu de forma incompleta e, na recarga, Darwin Núñez cabeceou para o que viria a ser o único golo da partida.

Positivo/Negativo Positivo Darwin Mais um golo para o melhor marcador do campeonato (e já são 26 na I Liga, 34 no total da época) e que já dificilmente perderá esse estatuto. Foi dos melhores do Benfica. Negativo João Mário e Paulo Bernardo O internacional português, uma das contratações mais sonantes dos “encarnados” e o jovem médio benfiquista foram uma desilusão. O primeiro continua muito macio a defender e pouco incisivo a atacar. O segundo, se quiser ser mais do que só uma jovem promessa, tem que ter mais protagonismo.

O Marítimo reagiu. Joel e Beltrame, assustaram Vlachodimos e os insulares estiveram alguns minutos por cima dos lisboetas no encontro, mas sempre através de Darwin o Benfica foi capaz de ripostar.

O jogo seguia assim equilibrado até ao momento em que Cláudio Wink entrou de forma descontrolada sobre Sandro Cruz e viu o cartão vermelho directo. Foi pouco antes do intervalo e esperava-se que, em superioridade numérica, o Benfica fosse capaz de se impor e dilatar a sua vantagem no segundo tempo.

Puro engano. A segunda parte foi mais mortiça que a primeira, com o Benfica a produzir um futebol desgarrado, pouco intenso e objectivo, apesar do seu adversário estar com menos um jogador em campo. Já o Marítimo, não mostrou capacidade para ameaçar de forma consistente a linha mais recuada dos benfiquistas.

Só na parte final do encontro os madeirenses criaram perigo “a sério”, valendo uma grande defesa de Vlachodimos ao Benfica, segurando os três pontos na mão da formação lisboeta.