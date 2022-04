O vale era verde: A Plural e a indústria das novelas portuguesas faz anos

É preciso andar quase um quilómetro para passar da porta e chegar ao interior da pastelaria da Rua das Flores. Não é a maior ombreira do mundo, é mesmo só a magia da televisão — desfeita numa visita aos bastidores da maior produtora de ficção audiovisual portuguesa, em que quase nada é o que parece. Os actores Paula Neves, Joaquim Horta ou Rita Lelo estão no interior do café do bairro ficcional da novela da TVI, onde os bolos e as sobremesas são de plástico e cartão. Na sua esplanada, o ex-futebolista Paulo Futre dá uma entrevista com vista para uma rua feita só de fachadas suportadas por andaimes e “tijolo burro”. Um destes momentos é gravado no estúdio 1, o outro no exterior a meio do vale da Quinta dos Melos, em Bucelas. Tudo acontece na casa da Plural Entertainment, que este sábado faz 30 anos de vida.