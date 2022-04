UnConference Mentes Empreendedoras: um encontro para “valorizar” e “reforçar” o papel dos professores

Mentes Empreendedoras apresenta uma nova edição do UnConference, onde haverá “sessões dinâmicas” sobre vários temas com professores, que poderão “debater” e pensar “em conjunto”.

“Valorizar” e “reforçar” o papel dos professores: este é o objectivo da UnConference da organização sem fins lucrativos Mentes Empreendedoras, diz ao PÚBLICO o seu fundador Afonso Mendonça Reis. “Num espaço mais colaborativo e dinâmico” com professores, o encontro realizar-se-á a partir das 9h deste sábado, no Agrupamento de Escolas de Canelas, em Vila Nova de Gaia.

Desde 2017 que as Mentes Empreendedoras desenvolvem um “encontro de professores”, onde se combinam “momentos de partilha de boas práticas e exemplos inspiradores em diversas áreas de expertise” com “sessões dinâmicas e interactivas” e “sessões de trabalho”, como refere o site do programa. De acordo com Mendonça Reis, a ideia para a UnConference surgiu quando, no período da troika (2011-2014), notaram que mesmo os “professores dinâmicos” encontravam-se “desmotivados”.

UnConference Mentes Empreendedoras surgiu como “forma de valorizar” a esta profissão, “juntado as pessoas e celebrando-a”, realça o fundador desta associação. “Os professores têm um papel social importantíssimo”, salienta.

Este encontro, cuja formação contou com a colaboração da iniciativa chilena Elige Educar e da organização não-governamental EDCamp Ukraine, pretende “inspirar os professores” e permitir-lhes “ter um papel mais activo”. Aqui, ao juntar “profissionais inspiradores” e tentar “fazer de uma maneira da forma mais fluida possível”, os professores têm “espaço para debater”, “partilhar boas práticas” e “escolher que temas vão trabalhar em grupos”, pensando “em conjunto”, pois é assim que “conseguimos criar soluções mais eficazes” e “reinventar a roda”, salienta Reis.

Nesta edição do UnConference, serão abordadas inúmeras temáticas, desde “Aprender e Ensinar sem esforço” até “Da escola ao cinema” e “Sustentabilidade”. Afonso Mendonça Reis admite ao PÚBLICO que o evento se irá pautar pela “energia incrível”, onde os professores irão parecer “adolescentes entusiasmados”.

Este encontro, que irá juntar cerca de 50 pessoas, contará com a presença de Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP). Para além das entidades parceiras - Fundação EDP, SIC Esperança, Education First, entre outras –, esta edição tem o PÚBLICO como media partner.

