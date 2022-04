Escolas dizem que medidas urgentes do Governo não resolvem falhas de professores até ao fim do ano

O recurso a cinco mil professores que foram afastados dos concursos “pode ser uma solução pontual para alguns casos”, mas o “tempo útil” para a sua aplicação será “muito pouco”, já que as férias escolares estão à porta.

Já não há “tempo útil” neste ano lectivo para que as medidas de urgência do Governo destinadas a minorar a falta de professores possam ser eficazes, afirmam directores de escolas e sindicatos. Que duvidam também que as decisões anunciadas permitam atrair mais professores.