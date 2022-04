“Se a violação fosse crime público, as decisões judiciais deixariam de desresponsabilizar o agressor”

Um estudo com menos de dez anos, na sequência de recomendações do GREVIO [Grupo de Peritos para o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, responsável pela monitorização da aplicação da Convenção de Istambul], num universo de mais de 40 mil mulheres na União Europeia revela que um terço tinha sido violada, do qual 90 % não denunciaram. Em Portugal não há números, mas Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança (IAC), entregou na Assembleia da República uma petição para que a violação seja considerada crime público e deixe de prescrever aos seis meses.