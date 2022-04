Balsemão defende Moreira da Silva como melhor escolha para “presidente do partido e futuro primeiro-ministro”

O militante número um do PSD Francisco Pinto Balsemão defendeu, na sexta-feira, que Jorge Moreira da Silva será a melhor escolha quer como presidente do partido quer como primeiro-ministro de Portugal, na sua apresentação como mandatário nacional da candidatura.

“Nada tenho contra Luís Montenegro, mas como militante do meu partido entendo que Jorge Moreira da Silva é o melhor candidato que podemos escolher para presidente do partido e futuro primeiro-ministro de Portugal”, afirmou Pinto Balsemão, na sede de campanha do candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva, em Oeiras.

Para Balsemão, o PSD “tem o direito e a obrigação de escolher um candidato a líder que será não apenas o próximo líder do partido, mas também o próximo primeiro-ministro”.

Questionado se o PSD lhe dará esse tempo - já que as próximas legislativas só estão previstas para daqui a quatro anos e o mandato de presidente é de apenas dois -, Balsemão admitiu que para isso “é preciso ter dons de adivinhação”.

“Vamos ter eleições e um novo líder e esse novo líder vai ter de demonstrar que vale a pena elegê-lo, mas os militantes e as estruturas do partido têm de deixar o novo líder trabalhar e têm de ajudar a que o partido seja cada vez mais forte”, defendeu.

O fundador do PSD elogiou quer o percurso profissional de Moreira da Silva, lembrando que foi o governante que lançou a fiscalidade verde, quer pessoal, caracterizando-o como um homem “tranquilo, mas firme”.

“Portugal tem necessidade, precisa de dirigentes com esta visão, esta experiência e esta capacidade de concretização (...) Queremos no PSD entregar o poder a quem o exercerá para o bem de todos e não para os amigos da família socialista ou de uma direita anacrónica e antidemocrática”, afirmou.