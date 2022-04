Procuram-se voluntários para pintar muro de quatro quilómetros em Lisboa — que é também um projecto de integração

O desafio está lançado: transformar um muro de 3,8 quilómetros na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, numa das maiores obras de arte pública do país — em apenas um dia.

O mote é do projecto Alfa Bravo – “Vem pintar Lisboa connosco” e irá decorrer no dia 15 de Maio, entre as 9h00 e as 18h00. Projectado por Troufa Real e edificado a propósito da realização da Expo'98, o muro, que tem como simbologia o mar (apresenta um movimento ondulatório estrutural), mantém-se como uma das principais referências na ligação entre o centro de Lisboa e a zona Oriental da cidade.

Mas esta é uma iniciativa que não se resume apenas à questão artística. Através de comunicado, o projecto Alfa Bravo explica que o objectivo da actividade passa também por ajudar a “integrar pessoas em situação de sem-abrigo” que se refugiam junto ao viaduto de Santa Apolónia. Um local que recentemente esteve sob os holofotes devido ao caso do bebé recém-nascido encontrado num caixote do lixo.

“Na longa pesquisa para este projecto, a permanência de pessoas em situação de sem-abrigo residindo junto ao muro foi uma realidade com que, inevitavelmente, nos deparámos. Se por um lado se tornou mais clara a esfera de invisibilidade que, teimosamente, rodeia estas pessoas, por outro, tomámos contacto com o empenhado trabalho feito por equipas multidisciplinares para as acompanhar no caminho para vivências mais seguras, autónomas e saudáveis. Através de uma parceria com o NPISA – Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Lisboa, Alfa Bravo incluirá a participação remunerada de um grupo de 30 pessoas em situação de sem-abrigo, a nossa modesta contribuição no sentido de dar visibilidade ao combate diário contra a vulnerabilidade, o isolamento e a indiferença”, explicam os responsáveis do projecto no seu site.

Foto Espaço total de intervenção do projecto, entre Santa Apolónia (zona vermelha) e o Braço de Prata (zona verde). Alfa Bravo

Mas para que seja possível concluir a pintura num único dia, é necessário o contributo de 150 voluntários. E os promotores lançam um apelo a todos os que queiram participar. As inscrições podem ser realizadas através do site da Alfa Bravo até 8 de Maio.

O projecto artístico foi concebido por António Guimarães Ferreira. “Inspirado pelo movimento ondulatório estrutural do muro e consciente da temática em torno dos oceanos proposta pela Expo’98, o projecto Alfa Bravo utiliza as cores contrastantes presentes no Código Internacional de Navegação Marítima, criando uma régua cromática à escala urbana”, lê-se no site do projecto. O muro que conecta Santa Apolónia à zona do Braço de Prata é composto por 3276 blocos de cimento e atravessa quatro juntas de freguesia (S. Vicente, Penha de França, Beato e Marvila), sendo que para a sua pintura serão necessários mil litros de tinta.

Os voluntários serão divididos em grupos compostos por 10 a 15 elementos e por cada grupo existirá um coordenador, responsável por orientar as actividades. A Alfa Bravo aconselha os participantes a usar “roupa e calçado ‘velho’ e confortável”, tendo em conta a finalidade do trabalho.

Aos voluntários será disponibilizado “uma t-shirt, materiais de pintura, almoço e bebidas” e, após a conclusão do trabalho, será ainda entregue um certificado de participação.

Texto editado por Ana Fernandes