Outdoor em Lisboa: crónica de um erro anunciado

Há erros que custam caro. E depois há erros que custam muito caro e que podiam muito bem ter sido evitados, tantos foram os avisos.

O concurso público para a concessão da publicidade exterior em Lisboa é um desses casos. Custou 24 milhões de euros em receitas perdidas pelo município lisboeta e é caso para dizer que não havia necessidade. Desde logo porque a APAN (Associação Portuguesa de Anunciantes) avisou em devido tempo o promotor, explicou o que estava em causa e solicitou a devida correção. Não serviu de nada.

Os decisores políticos, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa, preferiram ignorar as explicações dos especialistas e insistiram em não corrigir um caderno de encargos que iria conduzir a uma situação de monopólio e à consequente litigância. O resultado foi o arrastar do processo por três longos anos, obrigando ao envolvimento da Autoridade da Concorrência.

Além do dinheiro que o município de Lisboa perdeu, custa continuar a assistir a processos que ignoram as partes interessadas e quem melhor conhece a matéria. Numa democracia madura devia ser normal acolher os contributos da sociedade civil, quer em questões políticas quer em questões de cariz sobretudo técnico, como é este o caso. E quando digo acolher, quero dizer levar mesmo em linha de conta e não apenas meter na gaveta em jeito de registo burocrático para a posteridade. As boas decisões vêm com a boa informação e, para a obter, faz sentido ouvir os protagonistas e os que todos os dias lidam com o assunto. Poupa-se tempo e dinheiro. E para evitar que situações destas voltem a repetir-se vale a pena lembrar o caso e perceber o que estava em causa.

Numa democracia madura devia ser normal acolher os contributos da sociedade civil, quer em questões políticas quer em questões de cariz sobretudo técnico

Em 2017, durante os trabalhos preparatórios para o concurso da publicidade exterior em Lisboa, a direção da APAN reuniu-se com a câmara municipal e alertou que o modelo de concurso em causa – the winer takes it all - iria resultar na exclusividade de um único operador. A APAN pronunciou-se em defesa de um modelo que contemplasse lotes adjudicados a diferentes operadores, de forma a propiciar algum grau de concorrência no mercado. Não obstante, em 2018 a CML adjudicou a concessão a um único operador, com exclusividade. Neste caso, à JC Decaux (JCD).

A APAN considerou que o processo devia ser sujeito a notificação prévia obrigatória à Autoridade da Concorrência (AdC) e à sua aprovação. Constituiu-se como terceira interessada e submeteu a sua posição através de vários documentos escritos. A AdC acabou por aderir à posição da APAN, levando a JCD a notificar à AdC a adjudicação da concessão e a propor ceder 20% das posições incluídas na concessão a outro operador (MOP) para que se evitasse o monopólio.

A APAN reuniu-se com a câmara e alertou que o modelo de concurso em causa – the winer takes it all - iria resultar na exclusividade de um único operador

A Autoridade da Concorrência acolheu vários elementos da posição da APAN e, em consequência disso, a JCD acabou por aumentar a quantidade de posições a ceder à MOP de 20 para 40% e aceitou sujeitar-se à supervisão de um auditor externo quanto ao respeito pelos compromissos. Com isso, em abril de 2022, a Autoridade da Concorrência considerou finalmente que os “compromissos (…) foram considerados suficientes, proporcionais e adequados à resolução dos problemas de concorrência identificados pela AdC”.

Ao fim de três anos perdidos com uma penosa jornada burocrática e jurídica, vê-se alguma luz ao fundo do túnel.

Falta ainda, no entanto, saber se para todos os envolvidos este é mesmo o último capítulo desta crónica de um erro anunciado ou se continuará a litigância.

Teria sido fácil evitar toda esta trapalhada e o claro prejuízo para a CML, para os munícipes e para os consumidores.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico