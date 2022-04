As aventuras de Elon Musk na gaiola do Twitter

A anunciada aquisição da rede social Twitter por Elon Musk por 44 mil milhões de dólares vai criar uma realidade nova no mundo digital e comunicacional. Autoclassificando-se como um absolutista da liberdade de expressão, Musk já tweetou o conceito de liberdade de expressão que quer implementar no Twitter: “Por ‘liberdade de expressão’ quero simplesmente dizer aquilo que corresponde à lei. Sou contra a censura que vai muito para além da lei. Se as pessoas quiserem menos liberdade de expressão, pedirão ao governo para aprovar leis para esse efeito. Portanto, ir para além da lei é contrário à vontade do povo”.