Parlamento do Montenegro elege novo Governo focado em aderir à UE

O Parlamento do Montenegro aprovou na quinta-feira um novo Governo, liderado por Dritan Abazovic, composto maioritariamente por partidos moderados e pró-europeus, e cujo grande objectivo é avançar com as reformas necessárias para que o país balcânico possa entrar na União Europeia.

O novo Executivo foi eleito com apoio de 46 dos 81 deputados, na sequência da aprovação recente de uma moção de censura ao ex-primeiro-ministro Zdravko Krivokapic, cuja resposta à pandemia e de covid-19 e à crise económica foi muito criticada.

O Governo integra membros de partidos como a Acção Reformista Unida, o Partido Social Democrata ou o Partido Socialista Popular. Conta, no entanto, com a oposição de algumas forças pró-sérvias e pró-russas, pelo que não será fácil fazer aprovar a legislação reformista que pretende.

“O novo Governo vai assentar em dois grandes pilares: o Estado de direito e o desenvolvimento económico. O Montenegro precisa de estabilidade política e social acima de tudo”, afirmou Abazovic, citado pela Reuters.

A luta contra a corrupção, a protecção ambiental e a educação são outras das prioridades que o novo primeiro-ministro anunciou.

Apesar da influência de movimentos políticos próximos da Sérvia, da Rússia e da Igreja Ortodoxa na política interna, o Montenegro é Estado-membro da NATO desde 2017. Em 2012, iniciou o processo de adesão à União Europeia.