África do Sul poderá já estar a entrar na quinta vaga de covid-19

Redução dos níveis de imunidade pode explicar fenómeno que, segundo as autoridades sanitárias sul-africanas, parece ter chegado mais cedo do que o esperado.

As autoridades de Saúde da África do Sul admitiram esta sexta-feira que o país pode estar a entrar na quinta vaga de casos de covid-19 e mais cedo do que o esperado. A suspeita surge na sequência de um aumento contínuo do número de infecções nos últimos 14 dias pelas subvariantes BA.4 e BA.5 da Ómicron.

A África do Sul – o país do continente africano com mais casos (cerca de 3,7 milhões) e mais mortes (mais de 100 mil) registadas por covid-19 – saiu da quarta vaga em meados de Janeiro e só previa entrar na quinta vaga em Maio ou Junho.

Citado pela Reuters, o ministro da Saúde, Joe Phaahla, informou que, embora o número de internamentos esteja a subir significativamente, não houve, até ao momento, uma “alteração dramática” no número de mortos ou de pessoas transferidas para unidades de cuidados intensivos.

Em conferência de imprensa, Phaahla disse ainda que as autoridades sanitárias não identificaram nenhuma nova variante do vírus SARS-CoV-2 – a Ómicron, por exemplo, foi identificada pela primeira vez na África do Sul.

No mesmo evento, Richard Lessells, especialista em doenças infecciosas, afirmou que existe a possibilidade de a imunidade adquirida nas anteriores vagas estar a perder força, daí a chegada de uma nova vaga mais cedo do que o previsto.

Lessels explicou ainda que as subvariantes BA.4 e BA.5 são mais transmissíveis que outras subvariantes da Ómicron.

Waasila Jassat, do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis acrescentou, porém, que estas subvariantes não estão a causar doenças mais graves.

Na quinta-feira, a representação da Organização Mundial de Saúde para o continente africano informou que o aumento do número de novos casos na África do Sul está a contribuir para a subida das infecções noutros países vizinhos.