Estão escolhidos os 50 membros do Conselho de Cidadãos de Lisboa que vão discutir alterações climáticas

Sorteio dos 50 cidadãos que vão integrar a primeira sessão do Conselho de Cidadãos decorreu esta sexta-feira. Serão agora contactados pelo município para aferir a disponibilidade de participarem na primeira sessão desta assembleia nos dias 14 e 15 de Maio, onde vão discutir as alterações climáticas.

De entre 2351 munícipes de Lisboa que se inscreveram para fazer parte do Conselho de Cidadãos, estão escolhidos os 50 que vão participar na estreia desta nova ferramenta de participação cidadã da capital. A primeira sessão decorrerá no fim-de-semana de 14 e 15 de Maio para discutir que caminhos deve a cidade seguir no combate às alterações climáticas.

O sorteio (que pode rever aqui) decorreu na manhã desta sexta-feira nos Paços do Concelho, e definiu o painel que vai discutir estas questões, seguindo o método da amostragem aleatória estratificada. O que quer isto dizer? Que os mais de 2300 munícipes candidatos foram divididos por cinco categorias (idade, género, escolaridade, área profissional e área de residência), tendo a amostra sido seleccionada a partir daí.

O objectivo é que esta assembleia de cidadãos tente ser representativa do que a cidade é, explicou Manuel Arriaga, professor na Universidade de Nova Iorque, investigador nestas questões da participação cidadã e fundador do Fórum dos Cidadãos, que com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é parceiro da Câmara de Lisboa neste projecto e que realizou o sorteio.

Os participantes foram assim sorteados aleatoriamente, tendo sido gerado 50 códigos (quem realizou o sorteio não teve acesso aos dados pessoais dos candidatos) para um painel efectivo e mais 50 para um painel suplente, para colmatar falhas de quem não possa comparecer. Os resultados deverão ser publicados brevemente no site da câmara, podendo assim os munícipes consultar esses códigos com os que receberam nos seus emails há poucos dias. O município deverá também entrar em contacto.

A ideia é que este não seja um painel fixo e haja novos sorteios a cada edição desta assembleia de cidadãos.

A criação deste Conselho de Cidadãos foi anunciada no final de Janeiro, como uma promessa eleitoral de Carlos Moedas: criar uma assembleia de cidadãos, representativa da população lisboeta, que tenha uma palavra a dizer na gestão da capital.

A ideia, explicou então o município, é que seja “um espaço de debate”, com várias sessões de trabalho, onde a população se junta para discutir um determinado tema e fazer propostas à câmara. Será uma “iniciativa de democracia deliberativa e, como tal, é complementar às actuais instituições eleitas”, como as juntas de freguesia, a câmara e a assembleia municipal — “as únicas representantes legítimas e oficiais da população de Lisboa”.

Tanto nas reuniões do executivo, como na Assembleia Municipal, vereadores e deputados têm criticado a gestão de Moedas sobre este assunto, dizendo ter tido pouca informação sobre como decorrerão as reuniões desta assembleia e que papel efectivo terá no governo da cidade.