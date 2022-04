Oktoberfest confirmada: maior festival de cerveja do mundo volta depois de dois anos a seco

Uma das mais célebres e populares festas do mundo tem regresso confirmado: a Oktoberfest de Munique, depois de dois anos de suspensão no âmbito da contenção da pandemia, vai voltar a tempo de celebrar o fim do Verão e a chegada do Outono.

O maior dos festivais de cerveja acaba de ser confirmado para a sua edição 2022 pelo presidente da câmara daquela cidade alemã, Dieter Reiter. A Oktoberfest irá decorrer de 17 de Setembro a 3 de Outubro.

"Haverá um festival sem restrições, que esperemos dê muito prazer a muita gente”, disse Reiter em conferência de imprensa, acrescentando que tinha instruído a direcção do evento “a seguir em frente “sem demoras e sem restrições”.

Reiter, que disse ter ponderado muito sobre a decisão devido à pandemia e à guerra na Ucrânia, acrescentou que existe sempre a possibilidade de a Oktoberfest poder ser cancelada, caso as autoridades de saúde restabeleçam as medidas pandémicas. “Espero que a situação não se agrave no Outono”, disse.

O festival costuma receber cerca de seis milhões de pessoas todos os anos. É a maior festa de cerveja e uma das maiores festas do mundo, seja de que género for. Durante duas semanas, a cada início do Outono (tirando os últimos dois anos), Munique torna-se a catedral mundial da cerveja. As histórias, números e fotogalerias são sempre de fazer muita espuma por todo o lado. Há outro número relevante em causa: gera mais de mil milhões de euros.