Restauração concentrou 60% do apoio às micro e pequenas empresas do turismo

Foi criada logo em Março de 2020 para ajudar as microempresas do turismo a resistir aos impactos da pandemia de covid-19, e, depois de vários reforços de capital e alterações, como seu o alargamento às pequenas empresas, a linha de tesouraria do Turismo de Portugal chegou agora ao fim.

Ao todo, de acordo com os dados oficiais, foram concedidos 170 milhões de euros de apoios, tendo a restauração concentrando a maioria, com 60% do total (101 milhões de euros). As empresas de alojamento turístico, com 23%, e as agências de viagens, com 10%, ocuparam as posições seguintes (o resto está dispersos por empresas de actividades de animação turística, rent-a-car, organização de eventos e outras actividades).

Segundo os dados disponibilizados no site do Turismo de Portugal, até esta tarde tinham sido pagos 17.067 processos de empresas do sector (houve 19.079 candidaturas), envolvendo 41.321 postos de trabalho. Destes, 14.277 processos dizem respeito a candidaturas localizadas no litoral, com 34.757 empregos e que arrecadaram 143,5 milhões. Por regiões, o destaque vai para o Norte, com 55,4 milhões de euros de financiamento, seguindo-se Lisboa com 41,1 milhões.

De acordo com o comunicado enviado pelo Ministério da Economia e do Mar (MEM), “o Governo aprovou o alargamento do prazo de reembolso desta linha de crédito, de dois para quatro anos, reduzindo assim para metade as exigências de reembolso por parte das empresas sobretudo nos anos de 2022 e 2023”. Com esta medida, diz o MEM, é diferida “para os anos de 2024, 2025 e 2026, sem quaisquer penalizações, a exigência de reembolso de cerca de 85 milhões de euros”.

A Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo, diz a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, “revelou-se como um dos principais instrumentos de apoio à tesouraria” das empresas, “tendo sido entendido como oportuno reduzir agora para metade as exigências de reembolso, numa altura em que o sector precisa de responder com qualidade à crescente procura turística”.