Inflação em Portugal acelera e chega aos 7,2% em Abril

Valor é o mais elevado desde Março de 1993. Taxa de variação homóloga do índice de produtos energéticos situou-se nos 26,7%, de acordo com a estimativa rápida do INE.

A taxa de inflação voltou a subir e chegou aos 7,2% em Abril em termos homólogos, de acordo com a estimativa rápida publicada esta sexta-feira pelo INE (em Março o valor foi de 5,3%).

De acordo com o INE, esta variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) é a mais elevada desde Março de 1993. Grande parte do impulso veio de produtos como os combustíveis.

Segundo o INE, a estimativa é a de que a taxa de variação homóloga do índice que reúne os produtos energéticos seja de 26,7% (19,8% em Março), um valor que não se verificava desde Maio de 1985.