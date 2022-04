No pós-United, Ralf Rangnick será o novo seleccionador da Áustria

O actual treinador interino do Manchester United, Ralf Rangnick, vai ocupar o cargo de novo seleccionador da Áustria a partir do Verão. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela federação austríaca, que ofereceu ao alemão dois anos de contrato.

Aos 63 anos, cumprirá o que resta da temporada do United e, depois de concluída a campanha na Premier League, no final de Maio, vai assumir o novo desafio. Uma novidade que surge dias depois de confirmada a chegada do neerlandês Erik ten Hag a Old Trafford.

“É uma honra para mim. A perspectiva de disputar um Campeonato da Europa na Alemanha, com uma equipa jovem e com fome de sucesso, entusiasma-me”, afirmou Rangnick, citado pela BBC. Ele que vai manter uma ligação ao Manchester United, mas apenas na pele de consultor.

A Federação de Futebol da Áustria encontrou, assim, o substituto para Franco Foda, técnico que deixou a selecção em Março, na sequência do falhanço na qualficação para o Mundial do Qatar.

“Estamos muito contentes por termos garantido um extraordinário especialista em futebol internacional. Estamos todos convencidos de que é o homem ideal e de que a sua visão vai ajudar a nossa selecção a progredir”, reagiu Gerhard Milletich, presidente da federação.