Europeus de Judo: Telma Monteiro eliminada no primeiro combate

A judoca portuguesa Telma Monteiro foi eliminada ao primeiro combate nos Europeus de Sófia, naquela que é a primeira vez em que não chega às medalhas na competição continental, em 16 participações.

Telma Monteiro, quarta do mundo e segunda favorita em -57 kg, foi batida pela alemã Pauline Starke (35.ª), 1m26s depois do início do combate, com a portuguesa a ser surpreendida com uma projecção (ippon).

Em Europeus, Telma Monteiro contabiliza 15 medalhas em 15 participações, com seis de ouro, duas de prata e sete de bronze.

A competir em -57 kg, a categoria que assumiu após os Jogos Olímpicos de Pequim2008, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre encontrou uma adversária com quem nunca tinha lutado e que o melhor que tinha era um bronze nos Europeus de 2019, em Minsk.

Starke, actual 35.ª do mundo e que em Sófia se apresentava fora das oito cabeças de série, entrou na capital búlgara a vencer a turca Hasret Bozkurt (98.º), antes de defrontar Telma Monteiro.

Num combate que começou equilibrado, Starke nunca permitiu que Telma conseguisse uma supremacia notória, embora a judoca olímpica portuguesa se possa queixar de uma má decisão nos instantes iniciais.

Com pouco mais de 10 segundos de luta, Telma semi-projectou Starke, com uma rotação que parcialmente “deitou” a adversária, com o ombro no tatami, mas que a arbitragem não entendeu, sem que houvesse uma chamada da mesa.

À semelhança do que costuma fazer, Telma Monteiro manteve-se focada em resolver o combate, mas sem conseguir impor uma diferença real, e foi em novo ataque da portuguesa que Starke aproveitou o momento para a desequilibrar.

Foram precisos 16 Europeus para Telma Monteiro perder uma ida ao pódio, num percurso “continental” iniciado em 2004 e em que só falhou as edições de 2008 (Lisboa), 2016 e 2017, por se encontrar lesionada.

Na carreira em Europeus, Telma Monteiro mantém, ainda assim, o recorde feminino de maior número de medalhas (15), a par da alemã Barbar Classen, já retirada de competição e que acumula a categoria de -72 kg com Open (sem limite de peso).