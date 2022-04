Catarina Costa conquista medalha de prata nos Europeus

A judoca Catarina Costa venceu nesta sexta-feira a medalha de prata nos Europeus de Sófia, depois de perder na final em -48kg com a francesa Shirine Boukli, primeira cabeça de série nesta categoria de peso.

Catarina Costa, da Académica de Coimbra e segunda favorita (quarta do ranking mundial), perdeu a 46 segundos do final do combate disputado na Arena Armeets, depois de sofrer uma desvantagem de waza-ari.

A medalha de prata ganha esta sexta-feira é a primeira conquista de Catarina Costa em grandes campeonatos, depois de ter sido, sucessivamente, quinta classificada nos Mundiais de 2018, nos Europeus de 2019 e nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

No combate decisivo, a judoca teve de ser assistida na mão perto do primeiro minuto, e chegou a estar tapada por castigos, com dois “shido”, mas Boukli também acabaria por ficar na mesma situação, a 59 segundos do final.

Um contexto que não inibiu a francesa, que poucos segundos depois conseguiu “rodar” a portuguesa, puxando-a ao chão, o suficiente para pontuar para waza-ari, quando o cronómetro se aproximava dos instantes finais.

Para Catarina Costa foi um duro castigo, na pior altura possível, com a judoca a ter muito pouco tempo para beneficiar de uma eventual postura defensiva de Boukli - que lhe poderia valer o terceiro castigo -, ou para projectar.

A competição em Sófia, na 70.ª edição de uns Europeus, deixa, mesmo assim, uma sensação muito positiva para a judoca de Coimbra, que sai da capital búlgara com a sua primeira grande medalha em campeonatos.

Apesar de êxitos em outras provas, Grand Slam ou Grand Prix, Catarina tinha o amargo de ter lutado por medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no Masters de Doha 2021, nos Mundiais de Baku 2018 ou nos Europeus de 2019, terminando sempre em quinto.

A medalha desta sexta-feira, ao primeiro dia de competição em Sófia, é a 39.ª da selecção na competição continental, desde a primeira conquistada em 1994 por Justina Pinheiro, em Gdansk, na Polónia, também na categoria de -48kg.

Telma Monteiro eliminada

Pior sorte teve Telma Monteiro, eliminada ao primeiro combate na categoria de -57kg. Foi a primeira vez que Telma Monteiro não chega às medalhas na competição continental, em 16 participações.

A judoca portuguesa, quarta do mundo e segunda favorita em -57kg, foi batida pela alemã Pauline Starke (35.ª), 1m26s depois do início do combate, com a portuguesa a ser surpreendida com uma projecção (ippon).

Em Europeus, Telma Monteiro contabiliza 15 medalhas em 15 participações, com seis de ouro, duas de prata e sete de bronze.

A competir em -57kg, a categoria que assumiu após os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre encontrou uma adversária com quem nunca tinha lutado e que o melhor que tinha era um bronze nos Europeus de 2019, em Minsk.

Nos actuais Europeus, Portugal ainda terá em acção João Crisóstomo (-73kg), João Fernando (-81kg) e Bárbara Timo (-63kg), no sábado, e Patrícia Sampaio (-78kg), Anri Egutidze (-81kg) e Jorge Fonseca (-100kg), bicampeão mundial, no domingo.