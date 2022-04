Teatro Viriato escolhe Henrique Amoedo para director artístico

Coreógrafo e fundador da companhia Dançando Com a Diferença é o escolhido para o cargo que estava vago desde Janeiro deste ano, com o afastamento de Patrícia Portela.

A partir de dia 1 de Maio, Henrique Amoedo assume a direcção artística do Teatro Viriato. A escolha de um nome que já conhece bem a casa foi anunciada nesta sexta-feira pela direcção do Centro de Artes do Espectáculo de Viseu (CAEV), a associação que é responsável por aquele espaço de Viseu, em comunicado.

Henrique Amoedo é coreógrafo e dirige, desde a fundação, em 2001, a companhia Dançando Com a Diferença, que conta com intérpretes com e sem deficiência. Com sede no Funchal, a partir de onde tem vindo a desenvolver e trabalhar o conceito de dança inclusiva, a companhia abriu na última década núcleo em Viseu, no Teatro Viriato. Este projecto, escreve a direcção do CAEV, tem “lançado as sementes de um relevante trabalho artístico, pedagógico e de sensibilização para a inclusão social”, numa “relação de cumplicidade” que “tem sido acolhida com sucesso, quer pelo público, quer por entusiastas da dança, quer por escolas e instituições”.

Entre 2017 e 2021, Henrique Amoedo foi também artista residente do Teatro Viriato. “É com entusiasmo e expectativa que o CAEV anuncia esta boa nova, por coincidência no Dia Mundial da Dança, disciplina artística à qual a história do Teatro Viriato está desde sempre relacionada, pela relação estratégica à Companhia Paulo Ribeiro”, lê-se no comunicado.

Henrique Amoedo “tem realizado diferentes iniciativas no âmbito educativo e artístico, em Portugal e no estrangeiro, bem como tem realizado a coordenação e/ou direcção artística de projectos em diferentes âmbitos ligados às artes performativas”.

Além de trabalhos assinados por Amoedo, o repertório da Dançando com a Diferença conta com criações de artistas como Vera Mantero, Paulo Ribeiro, Rui Horta, Clara Andermatt, ou La Ribot.

O coreógrafo foi escolhido para um cargo que estava vago desde o final de Janeiro deste ano, na sequência do afastamento de Patrícia Portela. A escritora e artista estava no cargo desde Março de 2020 e diz que foi afastada do cargo por “incompatibilidade”. O CAEV, que era dirigido por Paula Garcia, nunca explicou publicamente a saída de Patrícia Portela. Mais recentemente, Júlia Alves foi eleita presidente da associação que gere o Viriato.