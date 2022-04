Isto é uma ocupação: o ballroom chega ao teatro

Tem tudo para ser o capítulo mais inspirador, extático e desalinhado da sexta edição do DDD — Festival Dias da Dança, que este fim-de-semana está na sua recta final. The Deities Ball é um baile de voguing, é uma competição, é um desfile, é uma festa, é uma reivindicação. É um passado e um presente de comunidades queer, sobretudo as racializadas, a cumprir-se e a amplificar-se numa maratona de seis horas de corpos em passo de dança e em passo de luta, com a pompa e circunstância devida, com looks de fazer parar o trânsito calibrados por palavras certeiras de afirmação, luxúria e resistência na ponta da língua — e nas ancas, nos braços, nos pés, nas mãos, porque aqui tudo fala, tudo ecoa, com “poder, amor, beleza, imaginação, celebração”.