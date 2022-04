Foi na Jazzahead! que Maria Mendes se aproximou dos Grammy

Na sua primeira participação na Jazzahead!, em 2013, a cantora portuguesa Maria Mendes, radicada há 15 anos nos Países Baixos, foi convidada a apresentar-se ao vivo na Club Night – um programa à margem dos showcases que preenchem boa parte dos dias no amplo espaço da Messe, centro de congressos em Bremen, mas integrado na programação oficial. O convite era irrecusável: para uma cantora que lançara no ano anterior o seu álbum de estreia, Along the Road, a apresentação numa das mais importantes feiras ligadas ao jazz europeu era não apenas fundamental, como o cenário, a bordo de um barco, tinha tudo para tornar a noite inesquecível.