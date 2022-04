Mísseis atingem centro de Kiev durante visita de António Guterres à Ucrânia

Estava o secretário-geral das Nações Unidas com o Presidente ucraniano quando mísseis russos disparados desde a Crimeia ludibriaram as defesas da capital ucraniana atingindo Lukianivka, no sudoeste de Kiev, de acordo com Oleksii Arestovich, conselheiro do chefe de gabinete do Presidente Volodimir Zelenskii.

Segundo o Serviço de Emergência Ucraniano, dez pessoas ficaram feridas no ataque que poderia, no entanto, ter sido pior se um outro míssil não tivesse sido interceptado. O jornalista Tomás Guerreiro esteve no local.