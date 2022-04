Menor escolaridade aumenta o risco de morte de quem vive em bairros pobres

Quem vive em zonas mais pobres tem maior risco de morrer do que aqueles que vivem em locais mais favorecidos e o risco acentua-se nas pessoas com piores condições socioeconómicas, revela um estudo internacional liderado pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP). De acordo com a investigação, que analisou informação referente a mais de 160 mil indivíduos de seis países, o risco de mortalidade é 31% superior nas pessoas que vivem em bairros mais desfavorecidos e que têm menos escolaridade.