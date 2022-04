Abusos sexuais na Igreja: falar em encobrimento é “descabido”, diz presidente da conferência episcopal

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), o bispo José Ornelas, entende que não faz sentido falar em encobrimento de abusos sexuais no seio da igreja católica. “Estar a fazer afirmações sobre indícios encobrimento, parece-me, neste momento, descabido”, disse esta quarta-feira o também bispo de Leiria - Fátima, numa conferência de imprensa que marcou o final da assembleia plenária da CEP.

O responsável tinha sido questionado pelos jornalistas a propósito das recentes revelações da comissão independente que investiga os abusos na igreja, que dão conta de que há casos que terão sido encobertos por bispos no activo. José Ornelas responde que o uso da palavra “encobrimento” é “algo que só o conhecimento dos factos pode determinar” e diz aguardar “com toda a tranquilidade” a conclusão das investigações.

Acresce que, mais recentemente, cinco bispos teriam recusado entrevistas com a comissão (José Ornelas é um deles). O presidente da CEP diz que havia um calendário definido e que o contacto com os bispos “seria feito depois desta assembleia”. “Não há nenhuma recusa” em falar com a equipa liderada pelo psiquiatra Pedro Strecht, insistiu, na conferência de imprensa que teve lugar ao início da tarde desta quarta-feira, em Fátima.

O responsável foi ainda questionado sobre os 16 casos que a comissão independente encaminhou para o Ministério Público por ainda não estarem prescritos, o que levanta a possibilidade de alguns dos membros da Igreja que terão praticado os abusos ainda estarem no activo. José Ornelas não disse se a Igreja Católica iria tomar medidas imediatas, dando a entender que vai aguardar pelo fim das investigações para o fazer. “As coisas devem ser tomadas seriamente”, mas “com dados concretos”. A “tranquilidade” com que aguarda o apuramento dos factos estende-se às denúncias remetidas pela comissão independente ao Ministério Público”, disse. “Neste momento, não tenho dados para falar sobre isso”, acrescentou, pedindo que a “justiça não se faça na praça pública” e que o “segredo de justiça seja realmente preservado”.

Segredo de confissão mantém-se

Apesar de sublinhar que é importante que se apurem os factos, José Ornelas afastou a possibilidade de se levantar sequer a discussão sobre o segredo de confissão. Isso “nunca esteve, nunca estará em questão”, afirmou. “O segredo confessional nunca vai ser posto em causa e isso é muito claro”, justificando que esse debate poderia “minar a confiança que existe na confissão”, comparando-a à “confiança que é preciso ter com um médico e com um psiquiatra”. E se, no caso do sigilo profissional, este não é um dever absoluto, José Ornelas realça que “o segredo confessional não prevê excepções”.

O bispo José Ornelas falava depois do porta-voz da CEP, o padre Manuel Barbosa, que leu um comunicado com as conclusões da assembleia plenária da conferência. Uma das novidades é a abertura dos arquivos históricos da Igreja às investigações. A CEP e a Conferência dos Institutos Religiosos “reiteram todo o interesse em colaborar com a comissão independente e com a equipa por esta designada, respeitando a Lei Civil, a Lei Canónica e o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados”.

“A assembleia [da CEP] reconheceu a importância das Comissões Diocesanas de Protecção de Menores e Adultos Vulneráveis e consequente constituição de uma Coordenação nacional para implementar procedimentos, orientações e esclarecimentos que possibilitem um melhor e mais articulado trabalho de todos”, lê-se ainda no comunicado.

Durante a assembleia que decorreu desde o início da semana, em Fátima, a comissão independente “apresentou o trabalho realizado até ao momento e apelou a que se divulgassem mais amplamente os contactos da comissão nas instituições eclesiais e na sociedade civil, promovendo assim a continuidade do testemunho de possíveis vítimas”.

No dia 12 de Abril, num balanço dos primeiros três meses de mandato, a comissão anunciou que tinha validado já 290 testemunhos de abusos, tendo encaminhado 16 casos para o Ministério Público.

Ainda assim, D. José Ornelas evitou pedir perdão pelo modo como a Igreja desvalorizou as denúncias até muito recentemente. “Existe uma evolução da CEP, da Igreja e da sociedade”, referiu o bispo, dizendo apenas que houve uma “mudança de perspectiva”.