Esta gravação aconteceu momentos antes de o Governo debater na Assembleia da República o Orçamento de Estado para 2022. O director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, já se referiu a este processo como um “compasso de espera”, uma vez que o documento é quase igual ao apresentado (e chumbado) no final do ano passado e que não responde por inteiro aos novos problemas criados com a guerra na Ucrânia. Tudo parece encaminhar-se para que só o OE de 2023 seja a valer, no sentido em que só esse deverá conter mudanças mais estruturais.

No discurso de 25 de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa pediu mais investimento na Defesa e esta semana voltou a insistir que é preciso valorizar as carreiras militares e que para isso é preciso dinheiro. Ora, o orçamento da Defesa tem menos 800 mil euros do que o apresentado em Outubro passado e a ministra da Defesa diz que isso se deve ao facto de este governo ter menos uma secretaria de Estado do que o anterior. No entanto, o Presidente não exigiu que esse investimento fosse feito já, dando a entender que também ele está mais apostado a olhar para o Orçamento de 2023 que começa a ser preparado nos gabinetes ministeriais em Junho.

Ainda em relação ao Orçamento, em entrevista ao PÚBLICO, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, prometeu muito diálogo com os vários partidos com assento parlamentar, embora ainda não tenha havido conversas com o PAN ou o Livre.

Estes e outros assuntos são abordados no episódio desta semana: “2022, o ano perdido e o surto belicista”.

