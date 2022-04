Os números que marcaram o primeiro dia de debate do OE2022

Às críticas da oposição em relação à resistência do Governo em calcular os aumentos salariais com base na inflação deste ano, o primeiro-ministro respondeu com a poupança nos combustíveis.

O primeiro dia de debate do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) teve muitas críticas da oposição e algumas novidades por parte do Governo. Entre os números mais ouvidos no Parlamento estão a actual taxa de inflação, mas também a verba que o executivo socialista espera dedicar à Defesa até 2024.