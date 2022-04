Ana Catarina Mendes: OE2022 “não é nem de austeridade nem de contracção, antes pelo contrário”

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendonça Mendes, assume que um dos desafios do Governo do PS de António Costa é o de “demonstrar que uma maioria absoluta não é poder absoluto, mas é um diálogo permanente”, já que “só assim é que construímos a democracia”. Para o Orçamento do Estado de 2022 abre a porta a negociações com os partidos parlamentares, mas não espera que os antigos parceiros do PS queiram ir a jogo: “Não acredito que o PCP e o BE votem este OE que não votaram em Outubro.”