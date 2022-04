As Cidades Invisíveis: uma residência de Amândio Pinheiro no CCB sobre como a imaginação cria cidades

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, vamos mergulhar até Setembro nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada em Março pela Rádio Antecâmara na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Neste 23.º episódio do podcast Antecâmara, ouvimos fragmentos de leituras e conversas da residência As Cidades Invisíveis. Ao longo de uma semana, no espaço Sound It da Radio Antecâmara, o actor e encenador Amândio Pinheiro convidou vários actores e alguns arquitectos para lerem extractos da incomensurável obra de Ítalo Calvino que dá nome à residência.

O perfil e a forma de uma cidade são-nos apresentados, quase sempre, através de uma anomalia, que constitui o seu carácter identitário. É a formação, ou melhor, a “deformação”, o desvio, que ao longo do tempo lhe foi estilando características que a distinguem de todas as outras cidades.

A série, a acumulação desses incidentes e anomalias, nos séculos ou milénios, conferem à cidade a individualidade que a torna reconhecível não só a quem nela vive, mas sobretudo aos que a visitam como Marco Polo, ou ouvem falar dela como Kublai Khan.

As cidades invisíveis Marco Polo "São cidades como sonhos: todo o imaginável pode ser sonhado mas também o sonho mais inesperado é um enigma que oculta um desejo, ou o seu contrário, um medo. As cidades como os sonhos são construídas de desejos e de medos, embora o fio do seu discurso seja secreto, as suas regras absurdas, as perspectivas enganosas, e todas as coisas escondam outra." Kublai Kan "Eu não tenho desejos nem terrores, e os meus sonhos são compostos ou pela mente ou pelo acaso."

Aqui apresentamos os melhores momentos de leitura e conversa entre o autor do programa, Amândio Pinheiro, e os actores e actrizes Laura Nardi, Cláudio Silva, Mónica Calle, Rita Brutt, Martinho Silva, Rute Cardoso, Mónica Garnel, Pedro Gil, Rute Pimenta, Raquel Castro e Sofia Vitória, e ainda os arquitectos Sebastiano Raimondo, Pedro Campos Costa e Eduardo Costa Pinto e a arquitecta Alessia Allegri.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

