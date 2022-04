Do Kwanza a Veneza

A “subavaliação” das proposta de Grada Kilomba e da dupla Mónica Miranda e Paula Nascimento no concurso para a representação de Portugal na Bienal de Veneza são um sintoma do deserto monocromático nos lugares de decisão no campo artístico, normalizado por uma política “que não vê cores” legitimadora do racismo institucional.

A lendária Carlota, guerrilheira negra, percorre de canoa o rio Kwanza, numa viagem pelo peso do passado colonial, no presente, procurando sonhar para além dele: “Sempre que visitares o passado, limpa os pés”. Essa é uma das leituras possíveis de Path to the Stars, vídeo integrado na exposição No longer with the memory but with its future, que Mónica Miranda – artista e investigadora afroportuguesa e uma das fundadoras do Hangar - Centro de Investigação Artística – e Paula Nascimento – curadora angolana – apresentaram este ano no programa paralelo da Bienal de Veneza. Esta é também a sua viagem, assim como a de Sonia Boyce e Simone Leigh, premiadas nesta Bienal de Arte de Veneza. 2022 foi a primeira vez que artistas negras foram galardoadas na Bienal. Foi também a primeira vez que foram selecionadas para representar países com um longo historial escravocrata e colonial, respetivamente o Reino Unido e os Estados Unidos da América. De igual modo, Zineb Sedira, de origem argelina, foi a primeira mulher não-branca a representar o pavilhão francês, tendo ganho também uma menção especial nesta bienal. À excepção de dois, nesta 59.ª edição da bienal, todos os prémios – entre menções especiais, leões de ouro e prata – foram atribuídos a artistas não-brancos/as.