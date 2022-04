Guterres com Lavrov e Putin

Parece-nos que a ida a Moscovo do secretário-geral da ONU, António Guterres, não surtiu qualquer efeito para se terminarem com as hostilidades entre a invadida Ucrânia e a Rússia. À sua espera estavam dois lobos-maus, dos quais parece ter saído incólume, não por qualquer acto seu de heroicidade, mas porque toda a comunidade internacional estava a par da viagem e encontros.

Para Putin, seu Lavrov e demais admiradores, quem está a ser agredido não é a invadida Ucrânia, mas sim a Rússia, que está a perder muito material bélico e homens, a fim de libertar o povo ucraniano, através de uma total desnazificação, e tudo engendrado pelas mentes criminosas dos russistas imperialistas que povoam o Kremlin.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Já nem disfarçam

O que está a acontecer na Ucrânia é uma tragédia que se pode estender a nível europeu ou mesmo mundial. Julgo que ninguém pode pôr em causa esta afirmação mas, paradoxal e espantosamente, poucos parecem perceber (ou ousar sequer imaginar) o que isso pode significar para as suas próprias vidas. Aquilo a que actualmente se está a designar por “pensamento único” tem na realidade uma eficácia tal, pela sua constante repetição nos media, que tolda qualquer espírito mais crítico ou impede outros de apontarem “o rei vai nu”. A Europa, com uma ingenuidade a toda a prova, deixa-se arrastar para uma guerra perigosíssima que não soube evitar e alimenta a mesma fornecendo armas. É uma estratégia que interessa aos EUA na sua confrontação com a Rússia e que utiliza a Ucrânia e os seus militares como carne para canhão. As últimas declarações de responsáveis de alto nível revelando que o interesse principal é enfraquecer a Rússia (segundo eles para protecção dos europeus) e que vão reunir mensalmente para combinar as armas a fornecer e afinar a táctica são reveladoras. Já nem disfarçam.

José Albert Tomé, Lisboa

A subversão da ordem internacional

Zbiguiew Brezezinski foi um arguto geopolítico e estadista americano (1928-2017) que exerceu o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos (1977-1981) durante a presidência de Jimmy Carter. Há uns anos, Brezezinski afirmou que, se a Rússia controlasse a Ucrânia, converter-se-ia num império temível. Palavras premonitórias para o que hoje está a acontecer neste país que tenta resistir à agressão da Federação Russa. Na verdade, a ofensiva de Putin na Ucrânia é ilegal à luz do direito internacional e é repugnante pela mortandade que está provocando. O ditador está liquidando a ordem internacional liberal construída a partir das cinzas da Segunda Guerra Mundial, que era um sistema baseado no respeito e na integridade territorial das nações. Brezezinski, há anos, já temia o pior. Nunca a NATO, nos dias que correm, foi tão prestimosa para defender o nosso padrão de vida ocidental. O ditador Putin pretende subverter a vigente ordem internacional e tem de ser travado, custe o que custar. Os Estados Unidos e os países da NATO não devem permitir a chacina que este ditador com as mãos manchadas de sangue está provocando na Ucrânia. Vai sendo tempo de a Federação Russa encolher as suas garras agressivas, conter o seu expansionismo e temer a NATO. Afinal Brezezinski sabia do que falava.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Descentralização não será criar mais “quintais e chefes”?

Todos sabemos, se não nos quisermos distrair, que há, sempre houve e sempre continuará a haver uma excessiva centralidade de poderes em Lisboa. O Governo, a Assembleia, os principados poderes judiciais e não só estão em Lisboa. Quanto à descentralização, soa muito bem, é bonito, mais que não seja como tentativa de esvaziar o poder instalado em Lisboa.

Mas será a única forma? Quando há Comissões de Coordenação espalhadas pelo país, quando há 308 câmaras municipais, que são – exactamente - as mesmas de meados do século XIX, quando demorava uma semana ou mais a ir do Porto a Lisboa, e mais ao Algarve ou ao Minho?

Não seria essencial saber programar tudo muito melhor? Planear tudo melhor? Sem protagonismos, nem protagonistas, locais nem centrais, sem falar para os telejornais nas horas de audiências?

Augusto Küttner de Magalhães, Lisboa