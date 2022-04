Um planeta em urgência

Caros leitores,

A “hora azul” acontece duas vezes por dia, ao anoitecer e ao amanhecer, quando o Sol está abaixo do horizonte e os raios de luz penetram na atmosfera da Terra assumindo uma tonalidade predominantemente azul. É um momento breve, meia hora, que anuncia ora o desfecho de um dia, ora o início de outro. Aproveitar essa hora mágica, esse instante de beleza efémera, pode apresentar-se-nos como uma urgência. O nome da Hora Azul, a newsletter do projecto Azul, lançado a 22 de Abril, o Dia da Terra, inspira-se nesse sentimento de urgência para agir em nome do planeta e de todos os seus habitantes, de que o tempo para cuidar da única casa planetária que temos se está a esgotar perante as crises ambientais em curso – a crise climática, a crise da biodiversidade, a crise dos plásticos.

Nas alterações do clima, a janela de tempo para cortar radicalmente as emissões de gases com efeito de estufa e encontrar alternativas aos combustíveis fósseis resume-se já a menos de uma década – um esforço hercúleo –, se não quisermos que o planeta ultrapasse pontos de não retorno, com consequências imprevisíveis e impossíveis para a sobrevivência humana e de muitas espécies.

Ao mesmo tempo, a cada dia novo surge sempre uma nova hora azul, um renascer, uma esperança, a possibilidade de fazer. É esta luz ao anoitecer e ao amanhecer que pode significar o fim de um ciclo, mas também o início de outro que podemos – e temos – de aproveitar.

No logótipo do Azul, o novo projecto de jornalismo ambiental do PÚBLICO, apresenta-se uma dualidade das cores da Terra, um planeta que é azul e verde. O azul do oceano, que visto do espaço dá cor a todo o planeta, enquanto verde é (ainda) a cor que cobre a maior parte dos continentes e das ilhas. Somos, pois, azuis e verdes. Partindo desta inspiração, preparámos uma série de trabalhos sobre estas cores. O físico Carlos Fiolhais conta-nos um pouco da história cultural do verde e do azul, que começa nos gregos antigos. Talvez a esse favoritismo não seja alheia a questão de os espaços verdes (como jardins) e azuis (como o mar e os lagos) fazerem bem à saúde humana.

Já com o botânico Jorge Paiva viajamos à biogeografia das cores, visitando uma sucessão de espécies – nós incluídos. Continuando no domínio da cor, resgatámos da história da ciência o homem que teorizou sobre a cor do céu, John Tyndall, que também estudou a relação entre o dióxido de carbono (CO2) e o efeito de estufa. A este mesmo baú do século XIX fomos tirar do esquecimento Eunice Newton Foote, uma cientista que, por sinal, teorizou ainda antes de Tyndall sobre o efeito de estufa.

Era impossível ignorar que o lançamento do Azul foi feito no Dia da Terra. Preparámos uma infografia que nos convoca a todos, primeiro a parar para a ler, depois começar a agir. Num mosaico mostramos 22 rostos de jovens que em Portugal já procuram mudar o futuro do planeta.

Em tempo de guerra na Europa falámos do impacto desse e outros conflitos (como o da água) no ambiente Terra. Na ressaca de uma pandemia de saúde pública à escala global, mostrámos cinco estragos que a crise climática pode ter na saúde humana. Uma amostra da realidade, sabendo nós que o impacto pode ser bem mais brutal do que uma mão-cheia de danos.

A Hora Azul chega aos nossos leitores depois da newsletter Pés na Terra. Durante mais de dois anos, os jornalistas Abel Coentrão e Renata Monteiro, com a colaboração da Patrícia Carvalho, escreveram-nos sobre os avanços e recuos nesta longa e perigosamente lenta viagem que procura um futuro melhor para o nosso planeta. Num dos muitos sábios textos de Abel Coentrão, o nosso colega deixou-nos a imagem de uma Terra falante. “Se a Terra falasse…”, conjecturou, um dia, sobre um dos muitos problemas do planeta. Não arriscamos agora especular sobre um discurso da Terra, mas acreditamos que, entre muitas outras coisas que teria para dizer, a Terra haveria de arranjar forma de deixar, pelo menos, um “obrigada” aos Pés na Terra, do Abel e da Renata. No silêncio dessa voz, dizemos nós: obrigada. Agora, venha a Hora Azul.

