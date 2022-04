Morreu o filho do escritor Paul Auster, vítima de overdose. Era acusado do homicídio da filha

O filho do escritor Paul Auster morreu esta terça-feira, 26 de Abril, aos 44 anos, vítima de overdose, avança o New York Post. Daniel Auster estava em casa, depois de ter sido libertado sob fiança, na sequência da acusação de homicídio por negligência da filha de dez meses, vítima de sobredosagem de heroína e fentanil.

De acordo com as fontes da polícia citadas pelo The Post, Auster terá morrido de forma acidental, uma vez que a dose consumida seria semelhante ao “normal” — todavia, ainda havia drogas no seu organismo. Junto ao corpo estariam os “instrumentos” usados para o consumo. Não foram avançados mais detalhes sobre o incidente.

Também se desconhecem os pormenores sobre a morte da neta do autor norte-americano, encontrada inconsciente em casa, em Brooklyn, Nova Iorque, e levada para o hospital, onde acabou por morrer, a 1 de Novembro do ano passado. A autópsia concluiu que a morte se deveu a uma intoxicação de drogas, mas sem especificar como a bebé terá ingerido as substâncias.

A mãe da criança, Zuzan Smith, terá dito à polícia que a criança estava acordada e “normal” quando esta saiu para trabalhar e a deixou ao cuidado do pai, relata o Daily Mail. Mal a mulher saiu, Auster disse à polícia ter-se injectado com heroína. Depois, pai e filha terão ido dormir uma sesta e, quando o progenitor acordou, a filha estaria sem vida. Antes de chamar o 112, ainda terá tentado reanimar a bebé, mas sem sucesso. O procurador argumenta que a quantidade de substâncias ilícitas encontradas no organismo da menina seria suficiente para “deixar um adulto inconsciente”.

Depois do acidente, o advogado de Daniel, James Godfrey, disse, ao New York Times, que o cliente estaria sóbrio e a frequentar tratamentos para a dependência. “Este caso é trágico e Auster continua devastado com a morte da sua adorada filha Ruby. A toxicodependência é um problema que afecta inúmeras famílias todos os anos e apelamos ao público que se abstenha de fazer quaisquer julgamentos apressados”, declarou então.

Daniel Auster era o filho mais velho do conceituado escritor Paul Auster e da também escritora Lydia Davis — divorciados desde 1978. Antes do homicídio da filha, já tinha tido problemas com as autoridades e ligações ao mundo da droga: há mais de duas décadas, em 1996, declarou-se culpado de ter roubado cerca de três mil dólares a um traficante, que acabou assassinado. Entre 2008 e 2010, segundo o tablóide britânico, foi também detido por diversas vezes por posse de drogas. Em 2009 foi acusado de pequenos furtos e posse de bens roubados.

Quanto à sua vida profissional do filho, pouco se sabe. Em 1995, Daniel deu vida a um ladrão de livros num dos filmes escritos pelo pai, Cigarros — uma trama sobre as vidas de quem frequentava uma loja de tabaco em Brooklyn, protagonizada por Harvey Keitel e William Hurt.

Actualmente, Paul Auster e o filho estariam afastados, mas Daniel e a sua dependência eram assunto dos romances do escritor. Em 2004, em A Noite do Oráculo, a narrativa é contada por um escritor chamado Trause cujo filho é toxicodependente.