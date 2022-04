A partir de Maio, Grécia deixa de exigir certificados ou testes aos turistas

A Grécia espera um boom de turismo este ano e continua a trabalhar para isso. Depois de anunciar o início da temporada de Verão em Março, prepara-se para eliminar muitos dos protocolos relacionados com a covid-19 a partir deste domingo, incluindo todas as medidas de controlo à entrada no país. A partir de 1 de Maio, deixa de ser exigido aos viajantes que apresentem teste negativo ao coronavírus, prova de vacinação ou de recuperação para entrar em território grego.

O país abriu as fronteiras ao turismo em Maio de 2021 e a 15 de Março deste ano já tinha deixado cair o preenchimento obrigatório de um formulário de localização de passageiros. No entanto, mantinha-se – e mantém-se até domingo – a obrigatoriedade de apresentar o Certificado Digital Covid UE (com prova de vacinação, recuperação ou teste negativo), acrescentando-se para os outros países a necessidade de ser apresentado, independentemente de outros comprovativos, um teste negativo à covid-19 “emitido por autoridade competente”, sublinha o Turismo da Grécia.

Actualmente, as máscaras de protecção também devem ser utilizadas em espaços fechados, mas o ministro da saúde, Thanos Plevris, acredita que já não serão necessárias, com algumas excepções, a partir de Junho.

“De acordo com os dados epidemiológicos e as sugestões dos peritos, estamos a anunciar um plano para atenuar as medidas contra a pandemia de covid-19”, afirmava Plevris no início do mês, citado pela Travel and Leisure, acrescentando que “todas as medidas serão revistas a 1 de Setembro, dependendo do quadro da pandemia”.

A Suíça também já anunciou que vai levantar as restrições à entrada no país a partir de 2 de Maio, regressando às “regras habituais” pré-covid. Os dois países juntam-se assim ao aliviar das restrições que vai abrindo a Europa ao turismo: Países Baixos e França eliminaram a necessidade de apresentar teste negativo para quem tem a vacinação completa; enquanto Reino Unido, a Irlanda ou a Islândia já abandonaram por completo as restrições relacionadas com a covid-19.