Inflação em Espanha alivia em Abril para 8,4%

Depois das fortes subidas nos últimos meses, para máximos da década de 80, a evolução da taxa de inflação homóloga em Espanha recuou 1,4 pontos percentuais em Abril, para 8,4%, um ritmo de desaceleração que se explica pela queda dos preços da energia, essencialmente os da electricidade e combustíveis.

De acordo com os dados provisórios publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE), trata-se do primeiro declínio da inflação depois de dois meses de subidas acentuadas, que levaram o índice de Preços no Consumidor (IPC) a um aumento anual de 9,8% em Março, a sua taxa mais alta em quase 37 anos.

Mas nem tudo são boas notícias nos dados agora divulgados, uma vez que excluídas as quedas de preços na energia, os preços dos alimentos registaram um aumento maior em Abril do que no mesmo mês de 2021, uma evolução explicada em grande parte pelo impacto da guerra na Ucrânia.

Por outro lado, a estimativa da inflação anual subjacente (excluindo alimentos não processados e produtos energéticos), aumentou em Abril um ponto percentual, para 4,4%, o seu valor mais alto desde Dezembro de 1995, colocando esta taxa quatro pontos abaixo da taxa geral de inflação.

Em termos de aumentos mensais, o IPC registou uma diminuição de 0,1% em Abril em relação a Março, a sua primeira queda depois de dois meses de aumentos.

No quarto mês de 2022, a taxa anual do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) em Espanha, que serve para fazer comparações entre países, foi de 8,3%, um ponto e meio mais baixa do que a registada em Março.

O INE espanhol vai publicar os dados finais da evolução do IPC de Abril em 13 de Maio próximo. Com Lusa