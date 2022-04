Confiança dos consumidores subiu em Abril, depois de queda abrupta de Março

O indicador de confiança dos consumidores aumentou em Abril, após a diminuição abrupta em Março, a segunda mais intensa da série, apenas superada pela registada em Abril de 2020 no início da pandemia.

Depois de uma queda de 19,7 pontos, passando de -14,5 pontos em Fevereiro para -34,1 pontos em Março, o índice recuperou ligeiramente para -32,9 pontos, a reflectir melhores perspectivas, embora de forma muito moderada, face à evolução da economia e ao impacto da guerra na Ucrânia.

De acordo com os dados dos inquéritos de conjuntura publicados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), “o saldo das perspectivas dos consumidores relativas à evolução futura dos preços diminuiu em Abril, após ter registado em Março o maior aumento da série, o qual superou por larga margem o valor máximo anterior”.

Já o indicador de clima económico - que agrega as respostas dadas pelos empresários dos sectores da indústria transformadora, comércio, construção e serviços - também aumentou, mas ligeiramente, passando de 2,1% para 2,2%. Em Março tinha diminuído, mas de forma moderada.

Segundo os dados do inquérito do INE, os indicadores de confiança aumentaram na indústria transformadora, no comércio e nos serviços, mas diminuíram na construção e obras públicas pelo terceiro mês consecutivo.

Já os saldos das expectativas dos empresários da indústria transformadora e da construção sobre a evolução futura dos preços de venda voltaram a registar em Abril novos máximos, enquanto no comércio e nos serviços diminuíram, após terem atingido máximos no mês anterior.