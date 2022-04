A limpeza começou e já é possível vislumbrar a cor original dos Painéis de S. Vicente

Depois de longos meses a olhar para as pinturas por intermédio de uma imensa parafernália de equipamentos, filtrando a informação recolhida e comparando-a com a reunida ao longo de décadas com o objectivo de avaliar o estado de conservação das pinturas ao mais ínfimo pormenor e de reconstituir o historial de intervenções anteriores, os conservadores-restauradores pegaram finalmente nos cotonetes e solventes para começarem a remover as camadas de verniz que cobrem os Painéis de S.Vicente (c. 1470).