Um terno taxi driver

A banda sonora do genérico inicial traz-nos a soul-funky dos 70s. Há um taxi driver chamado “Jack”, poderia chamar-se “Travis”. Estamos em Alhandra. No lugar do East e do West Side de Manhattan. No Táxi do Jack, de Susana Nobre, é uma fantasmagoria artesanal, “aparições” a propósito de Joaquim Veríssimo Calçada que nos anos 70 emigrou de Alhandra para Nova Iorque.