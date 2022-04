Oxford University Press retira livro infantil de circulação depois de queixas de leitores

A edição britânica de The Blue Eye, um dos livros da série infantil Biff, Chip e Kipper escrita por Roderick Hunt e ilustrada por Alex Brychta, foi retirada do mercado pela Oxford University Press depois de queixas sobre o seu conteúdo considerado islamofóbico. Já em 2012 uma das frases deste livro, que foi publicado pela primeira vez no Reino Unido em 2001, tinha sido alterada, revela o jornal britânico The Guardian.

Em The Blue Eye, as personagens Biff e Wilf são transportadas por magia para um país muito diferente do seu e sentem-se assustadas. Numa das ilustrações deste livro infantil as duas crianças estão num mercado de rua onde se vendem especiarias entre homens que usam turbantes e túnicas e uma mulher que usa niqab, véu que lhe tapa o rosto e cabelo, que também por ali está às compras.

We sincerely apologise for the offence caused. We constantly review all our books to ensure everyone is fairly represented and take our responsibility to improve very seriously. Please be reassured this book has already been taken out of print and is no longer available to buy. — Oxford Children's Books (@OxfordChildrens) April 20, 2022

Num dos diálogos da primeira edição deste livro, Biff dizia que no meio de tantas barraquinhas naquela feira não se deviam perder um do outro porque as “pessoas não parecem ser muito amigáveis”. Numa outra parte do livro, em que na ilustração se vê um grupo de árabes a tentar abrir uma porta aos pontapés e aos gritos, Wilf diz que não gosta daquele lugar porque lhe parece “assustador”. Na versão publicada anos depois, em 2012, a explicação para as duas crianças não se afastarem uma da outra no mercado era dada já de forma diferente: haveria o perigo de se perderem no meio de tanta gente.

Esta série, criada em 1986 e que é composta por mais de 220 histórias, tem sido usada ao longo dos anos nas escolas britânicas para ajudar na alfabetização das crianças. O autor dos textos, Roderick Hunt, era professor quando começou a escrever estas histórias e fê-lo por causa dos seus filhos: com a intenção de que os livros, que têm algum humor e aventura, os ajudasse a aprenderem a ler. Além dos livros, o universo espalhou-se por videojogos e séries de televisão.

The book is still on the shelves but its been updated pic.twitter.com/GTQA01FBqm — umar_7927 (@7927Umar) April 21, 2022

As queixas dos leitores, que surgiram nas redes sociais e levaram à saída do livro de circulação em Março, ainda consideram inadequada a forma como o livro se refere e retrata os muçulmanos, podendo incutir ideias racistas nas crianças. A autora de livros infantis Moniza Hussain, lembra o The Guardian, interrogou-se no Twitter: “Ninguém parou para pensar que talvez não seja uma boa ideia ensinar islamofobia às crianças”?

E o Mail online refere o think tank canadiano Anti Bias Curriculum Project que considerou “repugnante” o livro ter sido impresso. “O racismo é ensinado e este é um exemplo claro de como não apenas os pais têm a responsabilidade de impedir que os seus filhos sejam racistas, mas também os professores”, escrevem no Twitter.

Racism is taught and this is a clear example of how not only do parents have a responsibility to prevent their children from being racist, but educators too. Disgusting how this was even allowed to be published or even put into children’s bookshelf https://t.co/USruZ1747B — Anti-Bias Curriculum and Education (@antibiasproject) April 20, 2022

“Após uma revisão independente, o livro foi retirado do mercado”, explicou a Oxford University Press, acrescentando que destruiu os exemplares recolhidos, embora ainda possam existir alguns exemplares em bibliotecas ou em alfarrabistas. Não é uma coisa inabitual, afirmam, regularmente a editora faz alterações nos seus livros e colecções para assegurar que são “inclusivos”, “diversos” e que “reflectem o mundo em que vivemos”.