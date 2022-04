Dia Mundial da Dança: comemorações por todo o país

Esta sexta-feira comemora-se o Dia Mundial da Dança com o regresso do clássico La Sylphide , pela Companhia Nacional de Bailado; as curtas de Danças na Cidade todo o dia na RTP 2, masterclasses sobre dança em vários teatros do país e o espectáculo Revisor , vencedor do Prémio Olivier de Melhor Nova Produção de Dança de 2022, no CCB.

Quarenta e dois anos depois da estreia pela Companhia Nacional de Bailado (CNB) do clássico La Sylphide, na versão coreográfica do mestre de bailado dinamarquês August Bournonville (1805-1879), o espectáculo regressa ao Teatro Camões, em Lisboa, nesta sexta-feira, dia em que se comemora o Dia Mundial da Dança, com a interpretação da CNB acompanhada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa, sob a direcção de Vasco Pearce de Azevedo. O espectáculo, com música de Herman Løvenskiold (1815-1870), fica em cena no Teatro Camões até 13 de Maio.

Também neste dia, a CNB irá marcar presença em várias cidades do país com masterclasses de técnica de dança clássica, no âmbito de um trabalho que Daniel Gorjão tem vindo a desenvolver junto das escolas de dança em Portugal. As masterclasses, orientadas por bailarinos da companhia, decorrerão em Almada, Aveiro, Faro e Porto numa iniciativa dirigida a alunos de escolas de dança, de nível intermédio/avançado, e a companhias de dança. A inscrição é feita directamente com os teatros, nomeadamente o Teatro Municipal Joaquim Benite (em Almada), o Teatro Aveirense, o Teatro Municipal das Figuras (em Faro) e Coliseu do Porto.

Foto João Costa e Tatiana Grenkova em "La Sylphide" HUGO DAVID/CNB

E segundo a Agência Lusa, em parceria com a RTP, a CNB apresentará Danças na Cidade, um projecto de dança em lugares específicos de Lisboa, para televisão (emissão durante o dia na RTP2), com autoria de Daniel Gorjão e participação de vários coreógrafos portugueses. Danças na Cidade reúne um conjunto de quatro obras curtas de dança adaptadas a locais não convencionais, num trabalho sobre o património arquitectónico emblemático da cidade de Lisboa. Serão apresentadas coreografias de Daniel Gorjão, Luís Marrafa, Miguel Ramalho e Tânia Carvalho.

Conservatório de portas abertas

O Dia Mundial da Dança é celebrado em todo o mundo por milhares de bailarinos desde 1982. Foi criado como uma homenagem ao criador do ballet moderno, Jean Georges Noverre (1727-1810) pelo Comité Internacional da Dança da UNESCO, com objectivo de chamar a atenção do público em geral para a importância da dança e incentivar o apoio por parte das entidades governamentais a esta arte. Para comemorar a data, a Companhia de Dança de Almada apresenta esta sexta-feira um programa interpretado por jovens bailarinos da sua escola, sob a orientação dos professores Maria Franco, Carla Albuquerque, Susana Rosendo e Raquel Tavares (no Auditório Osvaldo Azinheira, Academia Almadense, às 21h). Também a Escola de Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa, se junta às comemorações e abre as portas (entre as 11h30 e as 17h00) à comunidade, partilhando um pouco do ambiente artístico vivido pelos seus alunos.

Ainda em Lisboa, nas Carpintarias de São Lázaro, estreia-se o espectáculo Hanami (21h) da bailarina, coreógrafa e professora de dança Filipa Peraltinha, que desde Junho de 2020 faz parte do núcleo de mentores da MOTUS THE COMPANY, companhia de dança urbana com sede em Los Angeles. Hanami é “influenciado pela instalação cénica e de carácter imersivo, que estabelece uma relação orgânica entre o espectador, o desenho de dois corpos em movimento, instrumentos tocados ao vivo e a luz num desenrolar de capítulos distintos que abordam temas como o medo, a fragilidade, o vazio, a poesia, o amor e a queda”, segundo a descrição da agência Lusa. Hanami é uma tradição ancestral japonesa que contempla a beleza efémera das flores de cerejeira.

No Centro Cultural de Belém, estará em palco o espectáculo Revisor, por Crystal Pite e Jonathon Young/Kidd Pivot, vencedor do Prémio Olivier de Melhor Nova Produção de Dança de 2022, que repetirá no sábado, às 19h, no Grande Auditório. Escrito pelo dramaturgo Jonathon Young, o espectáculo tem coreografia e direcção da coreógrafa Crystal Pite, e música original e desenho de som de Owen Belton, Alessandro Juliani e Meg Roe, num projecto cénico e conceito de luz de Jay Gower Taylor e figurinos de Nancy Bryant, revisitando uma história cómica clássica que usa o teatro e a dança contemporânea.

Dança , com textos de Inês Fonseca Santos, ilustrações de André Letria e consultoria científica de Daniel Tércio, é o terceiro título da colecção Atividários, da editora Pato Lógico e “ fala-nos de uma arte tão antiga como a humanidade, uma arte que se renova dia após dia em cada espectáculo que sobe ao palco, noite após noite em cada abertura de pista”, explicam no Facebook da editora. No dia 30 de Abril, às 16h30, o ponto de encontro com os autores é no LU.CA – Teatro Luís de Camões, em Lisboa, para o lançamento do livro.

Foto

De Viseu a Faro

A celebrar 30 anos de vida artística, a bailarina e coreógrafa Leonor Keil apresenta três capítulos num só espectáculo: suspensão, em queda e no solo em Histórias de Além Terra, às 21h no Teatro Viriato, em Viseu. E o Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães, mostra dois espectáculos: Endless, da companhia Dançando com a Diferença, e Coreografia, de João dos Santos Martins ambos no palco do Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor. No primeiro, às 15h, “a dança, a música e o vídeo interagem questionando a condição humana, a vida, a degradação do corpo e a nossa única certeza, a morte”, cita a agência Lusa. No segundo, marcado para as 21h30, está em foco “a relação entre a coreografia enquanto suporte artístico não comunicativo e a língua gestual como sistema de vocabulário baseado em gestos cujo fundamento é, precisamente, viabilizar a comunicação na esfera social”.

Em Viana do Castelo, com apresentação no âmbito do DDD– Festival Dias da Dança, com o apoio do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana, é mostrado o espectáculo 5, 6, 7, 8 and One, de Martim Pedroso e Marlyn Ortiz, às 21h, na Sala principal do Teatro Municipal Sá de Miranda. No final da apresentação, o Serviço Educativo do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana promove um Digestivo – Conversas Pós-Espectáculo entre o público e os criadores e intérpretes.

Termina nesta sexta-feira o Festival Abril Dança em Coimbra com Portrait of a Dancer, uma masterclass por Hugo Calxim Cristóvão e Joana Von Mayer Trindade, na DNA Dance N’Arts school (15h30 às 18h30). Na Black Box, do Convento de São Francisco, às 16h pode ver-se A maior flor do mundo, de Hugo Cabral Mendes e Inês Gomes.

No Auditório do Centro de Artes de Águeda, às 21h30, a Vortice Dance Company apresenta Jouska, a nova obra de Cláudia Martins & Rafael Carriço para a Temporada 2022/23, com os bailarinos Joana Marques, Bruno Paredes, Inês Costa, Manuela Linhares, Cláudia Martins, Rafael Carriço, Diogo Lourenço, Leonardo Inácio e Julia Caetano.

​No Algarve, em Loulé, o espectáculo O Limpo e o Sujo, com direcção artística de Vera Mantero, acontece às 21h no Cineteatro Louletano. E em Faro, estreia-se Um Pedido - Por favor, dê-me um exemplar de Deus com percurso dramatúrgico, criação, espaço cénico, desenho de luz, figurinos e interpretação de José Laginha, criação e interpretação de Marlene Vilhena e textos de André e. Teodósio. O espectáculo acontece às 21h30, no Teatro das Figuras.