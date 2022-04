Quinta na TV: Simone de Oliveira, o infinito e a “Atlântida Romana”

CINEMA

O Homem Que Viu o Infinito

Nos Studios, 21h15

Matt Brown escreve e realiza esta recriação da história verídica do indiano Srinivasa Ramanujan (Dev Patel), um dos mais influentes génios matemáticos do século XX. Foi obrigado a deixar a escola, mas continuou as suas pesquisas de forma autodidacta. Um dia, envia os resultados para o matemático inglês G. H. Hardy (Jeremy Irons) que, cheio de curiosidade, o convida a visitar a Universidade de Cambridge.

O Caso Spotlight

AMC, 23h53

Em finais de 2001, uma equipa de conceituados jornalistas do Boston Globe depara-se com um caso em que vários padres da Igreja Católica são acusados de abusar sexualmente de crianças da comunidade. Ao investigarem, dão-se conta de décadas de encobrimento, envolvendo os mais altos níveis das instituições religiosas e políticas da cidade. Com este trabalho, o jornal venceu o Prémio Pulitzer por serviço público. Thomas McCarthy realiza este filme sobre a história. No elenco, surgem Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, John Slattery, Stanley Tucci, Liev Schreiber e Billy Crudup.

Procurado

Fox, 23h57Wesley (James McAvoy) está prestes a ser arrancado ao tédio e à banalidade dos seus dias – radicalmente. Uma mulher bela e misteriosa (Angelina Jolie) recruta-o para uma sociedade secreta para a qual o pai dele trabalhava como assassino a soldo. Ali vai passar por treinos intensos, violentos e algo insanos, para herdar o cargo do pai e vingar a sua morte. Terence Stamp e Morgan Freeman também integram o elenco deste thriller de Timur Bekmambetov, nomeado para dois Óscares.

SÉRIE

Boa Vizinhança

Fox Comedy, 22h30

Estreia da terceira temporada da sitcom criada por Jim Reynolds, em que Max Greenfield encarna o pai de uma família branca que se muda para uma comunidade predominantemente negra e Cedric the Entertainer é o desconfiado e opinativo veterano do bairro que mora na casa ao lado. No primeiro episódio, o racismo sistémico é abordado quando um caso de violência policial abala a vizinhança.

MÚSICA

Sim, Sou Eu... Simone

RTP1, 22h48

Registo do concerto em que Simone de Oliveira se despediu dos palcos, aos 84 anos de idade e 65 de carreira. Aconteceu no passado dia 29 de Março, perante um Coliseu dos Recreios esgotado. A celebração, feita com a irreverência e o desassombro que a caracterizam, recheada de convidados e dirigida pelo maestro (e cúmplice habitual) Nuno Feist, passou por poemas e canções tão intemporais como a Desfolhada que se ouviu no descer final da cortina, em dose dupla, numa sala a rebentar de aplausos. Depois de Sim, Sou Eu… Simone, a RTP1 mantém-se sintonizada no timbre grave e profundo da artista, com a emissão de Simone de Oliveira: olhos nos olhos, o episódio que a série documental Vejam Bem lhe dedicou.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Iniciada em Setembro de 2021, a reportagem O espelho digital reflecte sobre o aumento da procura por cirurgias plásticas e outras intervenções estéticas durante a pandemia. O stress, o cansaço, o tempo passado em casa (com os seus espelhos a denunciar imperfeições), os “auto-retratos” minuciosos em ecrãs de reuniões online e a pressão da beleza e felicidade das redes sociais são alguns dos factores apontados pelos especialistas para explicar o fenómeno crescente. Este trabalho é assinado pela jornalista Paula Martinho da Silva, com imagem de André Mateus Ponto e edição de Guilherme Terra.

DOCUMENTÁRIO

Baiae, a Atlântida Romana

RTP2, 20h37

Estreia. Um dos maiores sítios arqueológicos subaquáticos do mundo situa-se ao largo de Nápoles. Trata-se da parte submersa de Baia, cidade que se destacava no Império Romano pela riqueza, pela sumptuosidade e pelos prazeres e luxos que oferecia. Imperadores como Nero, Júlio César ou Adriano (que ali morreu) eram frequentadores assíduos. Este documentário mergulha na zona não só para mostrar a secção que ficou debaixo de água, devido à actividade vulcânica, mas também para acompanhar os esforços das equipas que trabalham para a preservar.