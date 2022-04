Exploradores mundiais voltam aos Açores para pensar em aventuras futuras

O já centenário Clube dos Exploradores volta este ano a juntar-se em Portugal, escolhendo o arquipélago dos Açores para decidir “O que fazer a seguir?” e continuar a bater recordes.

De 4 a 7 de Julho, passarão pelos Açores mais de “50 exploradores, pioneiros, cientistas e investigadores” das áreas oceânica e espacial, conservação da natureza e alterações climáticas, focados também em planos futuros. O responsável pelo programa marciano da agência espacial norte-americana, James B. Garvin e Nicole Stott, uma astronauta norte-americana com duas missões espaciais no currículo, estão entre os intervenientes em sessões centralizadas na ilha de São Miguel, que recebeu parte do programa da Cimeira Global da Exploração em 2021.

O casal de conservacionistas franceses Beverly e Dereck Joubert apresentará um projecto que procura salvar 100 rinocerontes de caçadores furtivos fazendo os animais atravessar a fronteira entre a África do Sul e o Botswana. Um biólogo marinho que apresenta programas de vida selvagem, Austin Gallagher, falará sobre tubarões-tigre nas Bahamas e o maior prado de ervas marinhas do mundo.

O Clube dos Exploradores foi fundado na cidade de Nova Iorque em 1904 e entre os seus membros ao longo das décadas estão pessoas que chegaram pela primeira vez a locais como o Pólo Norte, Pólo Sul, a Lua, o topo do monte Evereste e o ponto mais fundo do oceano conhecido, na fossa das Marianas.

É a terceira vez que o Clube dos Exploradores organiza o seu encontro anual em Portugal, divulgado como Cimeira Global da Exploração ou Glex.