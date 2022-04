Ondas de calor assolam a Índia

Os termómetros na Índia dispararam mais cedo do que o esperado, aumentando o risco de incêndios, alertou o primeiro-ministro Narendra Modi esta quarta-feira, quando uma onda de calor atingiu grande parte do país e um aterro foi queimado nos arredores da capital. "As temperaturas estão subindo rapidamente no país e subindo muito mais cedo do que o normal", disse Modi aos chefes dos governos estaduais da Índia em uma conferência online, refere a agência Reuters. O calor extremo varreu grandes áreas da Índia e do Paquistão nesta semana, sendo até agora o mês de Abril mais quente desde há 122 anos, quando o Departamento Meteorológico da Índia (IMD) começou a monitorizar as temperaturas no país.

Mais de mil milhões de pessoas correm o risco de impactos na saúde relacionados ao calor, afirmaram cientistas. Em Nova Deli, os termómetros registaram temperaturas acima de 40 graus Celsius por vários dias e devem permanecer em torno de 44 graus até domingo, com o pico de calor do Verão ainda por vir. As chuvas frias das monções chegam geralmente em Junho. "Estamos a ver episódios de incêndios em vários lugares - em selvas, edifícios importantes e hospitais - nos últimos dias", disse Modi.

Os incêndios no aterro sanitário de Nova Deli também contribuem para piorar ainda mais a qualidade do ar na capital mais poluída do mundo. Enquanto Modi falava, os bombeiros lutavam para extinguir um incêndio no aterro sanitário de Bhalswa, uma colina que se eleva acima da borda noroeste da cidade. A fumaça do lixo em chamas forçou uma escola próxima a fechar na terça-feira. A causa do incêndio estava sob investigação.

"É raro que quase todo o país esteja a ser afectado por uma onda de calor", disse a climatologista Arpita Mondal, do Instituto Indiano de Tecnologia de Bombaim, na costa de Maharashtra, onde a especialista classificou o calor como "insuportável". As temperaturas de Mumbai atingiram 37°C na quarta-feira. As alterações climáticas são "sem dúvida" um factor que contribui para os extremos climáticos, disse Mondal.