Vêm aí dias de sol e temperaturas podem chegar aos 28 graus

A partir desta quinta-feira, o país pode contar com alguns dias de sol e temperaturas que podem chegar aos 28 graus Celsius, principalmente no interior e sul do território português. Mas este “bom tempo” só está previsto até domingo, altura em que as temperaturas deverão voltar a descer por causa da entrada “de uma massa de ar mais frio”.

Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), diz ao PÚBLICO que a partir desta quinta-feira o país vai assistir “a uma ligeira alteração da situação” meteorológica em relação ao que tem sido registado nos últimos dias.

“Hoje e amanhã ainda são dias com alguns aguaceiros. Hoje ainda serão mais intensos e poderá registar-se granizo, acompanhado de trovoada nas regiões do interior. Ainda existe uma possibilidade de os aguaceiros ocorreram, mas caso isso aconteça serão, de um modo geral, fracos”, diz a especialista. “Nesta quarta-feira ainda temos a influência de uma depressão que está a noroeste da península ibérica e que gradualmente se vai deslocando para sudoeste, estabelecendo-se, depois, a partir de amanhã, uma crista anti-ciclónica que vai trazer alguns dias com valores de temperatura a aumentar”.

Para esta quinta-feira, o céu estará nublado ou parcialmente nublado em quase todo o país e as temperaturas mínimas vão variar entre os 6ºC em Bragança, Guarda e Viseu e os 13ºC em Sagres. As máximas vão oscilar entre os 15ºC na Guarda e os 24ºC em Faro, Setúbal, Santarém e Braga. Viana do Castelo, Coimbra, Leiria e Lisboa poderão chegar aos 22ºC, Beja e Évora aos 23ºC e Castelo Branco, Porto e Vila Real aos 21ºC. O vento estará ligeiramente mais intenso nas terras altas, principalmente esta quarta e quinta-feira.

Para sexta-feira, prevê-se um novo aumento das temperaturas. As mínimas vão oscilar entre os 6ºC na Guarda e os 15ºC em Faro e as máximas entre os 19ºC na Guarda e os 28ºC em Santarém. Setúbal, Évora e Leiria poderão chegar aos 27ºC, Lisboa e Braga aos 26ºC e Sines, Beja e Coimbra aos 26ºC. Coimbra, Beja e Sines podem chegar aos 25ºC e Porto, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Sagres e Viseu ficam-se pelos 23ºC. O céu estará pouco nublado (principalmente no litoral do país) ou limpo, principalmente nos distritos do interior.

No sábado, as temperaturas vão oscilar entre os 13ºC e os 26ºC em Lisboa, entre os 11ºC e os 21ºC no Porto, entre os 11ºC e os 22ºC em Viana do Castelo, entre os 11ºC e os 26ºC em Castelo Branco e entre os 12ºC e os 28ºC em Santarém. Faro poderá ter temperaturas entre os 13ºC e os 24ºC e Évora entre os 10ºC e os 27ºC.

Para esse dia, o IPMA prevê céu em geral pouco nublado, aumentando de nebulosidade durante a tarde, vento fraco, tornando-se moderado na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir da tarde e “uma pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste”.