Português de 32 anos morto a tiro em França à frente da família

Há três detidos, mas desconhecem-se para já as razões que estiveram na origem do crime

Um emigrante português de 32 anos, residente em Buzet-sur-Baïse, no departamento da Nova Aquitânia, em França, foi morto a tiro, na madrugada de segunda-feira, à frente da família e por razões ainda desconhecidas. Há três suspeitos.

Segundo o Correio da Manhã, que avança com a notícia na edição desta quarta-feira, o homem foi atingido por um tiro de caçadeira, assim que saía do automóvel que o transportou a casa, depois de uma festa. Na viatura estariam também a mulher e os dois filhos menores do agricultor. A sogra terá visto o disparo pela janela de casa e terá sido ela a alertar as autoridades.

A polícia francesa deteve já três suspeitos, dois portugueses e um espanhol. Este último, de 31 anos, é o suspeito de ter disparado o tiro que acertou na cara do português, pelas 0h30 de segunda-feira. Segundo a imprensa francesa, as autoridades estão convencidas que o crime foi premeditado.

A família portuguesa terá passado a noite de domingo numa festa em Tonneins, que terá sido marcada por “fortes tensões”. Embora, inicialmente, as autoridades não tivessem dados que lhes permitissem estabelecer uma relação directa entre esse facto e o crime que aconteceria pouco depois, a investigação aponta agora para uma ligação entre os dois factos.

Segundo o jornal Le Petit Bleu, a vítima ter-se-á envolvido numa discussão com um dos portugueses agora detidos, por motivos que estarão relacionados com o alegado consumo de droga do primeiro. O espanhol que está indiciado por assassinato e associação criminosa ter-se-á envolvido também na discussão.

As autoridades acreditam que estes dois homens, e o terceiro português detido, se encontraram, depois de saírem da festa, e terão, nessa altura, decidido matar o agricultor. O homem foi atingido por um tiro de caçadeira na cabeça ao sair do carro, em frente à sua residência.

A imprensa francesa refere que a família da vítima foi levada para um local seguro e que está a receber apoio psicológico. Os dois detidos portugueses, um dos quais residia em Tonneins e o outro na mesma localidade da vítima, estarão indiciados por cumplicidade em homicídio e associação criminosa. Foi pedida a prisão preventiva para os três suspeitos.

O autarca de Buzet-sur-Baïse, Jean-Louis Molinié, citado pela imprensa francesa, disse que a vítima era “um homem discreto, que trabalhava muito”, mas não se envolvia muito na vida da comunidade. Os dois filhos menores frequentam a escola da vila em que a família residia. “Nada fazia prever este drama”, disse ainda o autarca, questionando: “Como se podia imaginar tal horror?”.