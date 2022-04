Homem morre esfaqueado em Lisboa

Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado na manhã desta quarta-feira, em Lisboa, com duas perfurações no tórax, que terão sido feitas por uma arma branca, e acabou por morrer.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP). De acordo com a mesma fonte existem suspeitas de um crime violento. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

A vítima foi encontrada na Avenida Fontes Pereira de Melo, no centro da cidade. O alerta foi dado por volta das 6h25 através de uma chamada para o número de emergência 112. Já no local, o INEM encontrou o homem em paragem cardiorrespiratória e executou manobras de reanimação, sem sucesso. O óbito foi declarado pelas 7h30 no local.

Segundo refere o Correio da Manhã, o homem encontrava-se em situação de sem-abrigo "e estava a pernoitar junto a um escritório pela primeira vez”. “Por esse motivo, terá havido desavenças com outro sem-abrigo”, indica o jornal.