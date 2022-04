“O emigrante não entende ou não sabe como votar”, diz representante do PSD na CNE

A confusão criada pela mistura de votos dos emigrantes que traziam a cópia do cartão de cidadão com os que não traziam e a consequente repetição da eleição no círculo da Europa ainda provoca divergências entre os partidos. Na audição dos novos (e alguns repetentes) representantes dos grupos parlamentares na Comissão Nacional de Eleições (CNE), Vera Penedo, indicada pelo PSD, não teve dúvidas sobre o que aconteceu em Janeiro (e se repetiu em Março): “O que constatei é que o emigrante não sabe votar face à lei que tem em vigor. (…) Ou a forma de votar não é explicada ou a explicação não chega ao emigrante – é só o que consigo concluir do que aconteceu.”