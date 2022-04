Uma sociedade justa e moderna

Face aos problemas estruturais e conjunturais existentes no país, e que a crise sanitária agravou, é prudente que os políticos tenham um comportamento incisivo e firme. Algo onde, na minha perspectiva, urge combater as assimetrias socioeconómicas, o aumento preocupante da extrema-direita e os sentimentos de incerteza, de insegurança e de ansiedade com políticas mais convincentes. É que, na envolvência democrática, não basta dizer que Portugal não é um país perfeito, pois, já é tempo de atenuarmos o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. E, além de reforçar a democracia social, desmente os que ambicionam ainda o regresso ao Estado Novo. Haja consciência disso, sob pena de comprometermos a liberdade e a democracia, se não formos capazes de proporcionar uma vida mais digna aos vulneráveis empobrecidos. Assim, em função do contexto, permitam-me mencionar o provérbio popular “só percebemos o valor da água depois de a fonte secar”. Um sinal de alerta para que os decisores possam enveredar por uma estratégia de acção diferente. Porque, apesar das argumentações sobre a conjuntura actual, com coragem, determinação e força de vontade é possível construirmos uma sociedade justa e moderna e isso faz toda a diferença obviamente.

Manuel Vargas, Aljustrel

25 de Abril, sempre!

Um caudal de gente encheu as ruas do Portugal de Abril. Em Arganil, Ovar, Aljustrel, Portalegre, ou Penedono, porque Portugal não tem dono. Ufano e sereno, também solidário e fraterno, eterno o reconhecimento a quem merece a homenagem, imagem que se repete pelo país, e compete-nos a nós fazer reviver, e ver o mar de pessoas, apessoadas, civis, fardadas, de mãos dadas em comunhão sentida, sem tibiezas, mas com as certezas de que vamos continuar a pugnar pelos ideais de Abril, mil e tanto são, habitação, saúde, trabalho, educação, lição que os portugueses anteontem voltaram a dar de forma coerente e sincera, porque é vera a angústia face à guerra que infelizmente grassa na Europa, uma desgraça, mas, por outro lado, lembra a manhã luminosa de fez anteontem quarenta e oito anos. Por isso o pão e a paz são fundamentais, mais ainda nestes dias em que temos de estar cada vez mais unidos em torno dos grandes ideais porque não somos demais para entoar em uníssono: sim à paz, não à guerra e 25 de Abril, sempre!

José P. Costa, Lisboa

Assim não, assim sim

Fiquei espantado com o artigo partilhado por Valente de Oliveira e Miguel Cadilhe na edição de ontem do PÚBLICO. Como é possível que estes dois ilustres senadores da política e académicos de renome possam vir a público defender o indefensável - a regionalização - num país com o tamanho de uma província espanhola e que não tem as diferenças culturais, linguísticas e económicas de Espanha? Seria transformar o país numa mão cheia de pequenos caciques.

António Lamas, Montijo

Teremos uma guerra mundial?

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Lavrov, alertou para o “perigo real de uma 3ª. guerra mundial” avançou a AFP, citando uma entrevista dada à agência de notícias Interfax:"O perigo é sério, é real...não se pode subestimá-lo”, afirmou Lavrov. Agora se compreende esta “mini-guerra” na Ucrânia, uma espécie de “treino”, que já matou muita gente. Segundo Lavrov, a “operação “ em curso na Ucrânia “terminará, é claro, com a assinatura de um acordo"...E eu acrescentaria: “Os homens inteligentes mudam de opinião, os burros não!” Para bom entendedor...

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Lei de Programação Militar

Marcelo Rebelo de Sousa exige mais dinheiro para as Forças Armadas. Na opinião do Presidente da República a verba destinada na Lei de Programação Militar (LPM) não chega para Portugal fazer face aos compromissos internacionais e defender o território português. Portugal tem mais de 1,6 milhões de portugueses a viver abaixo do limiar da pobreza. As pensões mínimas variam entre os 278 euros e os 402 euros, dependendo dos anos de desconto. Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa se deixa encantar pelo discurso armamentista “zelenista”, os sem-abrigo continuam a morar nas calçadas. Onde está a promessa do PR de erradicar das ruas os indigentes?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim