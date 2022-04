Ucrânia diz que ataques na Rússia foram “karma”

O governador da região russa de Belgorod anunciou que foram registadas explosões, na sequência de um incêndio num depósito de armas numa cidade localizada junto à fronteira com a Ucrânia.

O conselheiro do Presidente da Ucrânia Mikhailo Podoliak descreveu as explosões ouvidas em três províncias russas na fronteira com a Ucrânia, nesta quarta-feira, como “karma” e vingança pela guerra na Ucrânia.

Numa publicação na rede social Telegram, Podoliak não admitiu, porém, que a Ucrânia tenha sido responsável pelos incidentes.

“As razões para a destruição da infra-estrutura militar nas áreas fronteiriças (russas) podem ser bastante variadas”, escreveu, acrescentando que “mais cedo ou mais tarde as dívidas terão de ser pagas”.

O governador da região russa de Belgorod, Viacheslav Gladkov, anunciou esta quarta-feira que foram registadas explosões, na sequência de um incêndio num depósito de armas numa cidade localizada junto à fronteira com a Ucrânia.

“De acordo com informações preliminares, um depósito de armas incendiou-se perto da cidade de Staraia Nelidovka”, disse Gladkov, acrescentando que o fogo já foi extinto, segundo a agência russa Interfax.

A delegação do Ministério de Emergências russo na região de Belgorod disse que as explosões não causaram danos em edifícios residenciais ou casas, nem feridos entre a população civil.

Viacheslav Gladkov acusou nos últimos dias a Ucrânia de levar a cabo vários ataques contra aldeias na região fronteiriça.

O Ministério da Defesa da Rússia ameaçou retaliar com ataques contra a capital ucraniana, se a Ucrânia continuar a atingir território russo. Em comunicado, o ministério indicou que “as Forças Armadas russas estão preparadas para responder a ataques retaliatórios com armas de precisão de longo alcance dirigidas a centros em Kiev”.

No início de Abril, a Rússia disse que dois helicópteros ucranianos atingiram um reservatório de petróleo na região de Belgorod, causando um incêndio.