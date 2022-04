Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Ursula von der Leyen garantiu que a União Europeia “está preparada” para o corte de gás russo, após o grupo Gazprom ter anunciado a suspensão do fornecimento à Bulgária e Polónia. Governador da região russa de Belgorod anunciou que foram registadas explosões. Um resumo em actualização ao longo do dia.

► A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu que a União Europeia “está preparada” para o corte de gás russo, após o grupo Gazprom ter anunciado a suspensão do fornecimento à Bulgária e Polónia.

► A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, defende um “embargo total” pela União Europeia ao petróleo, gás e carvão russo, devido à guerra na Ucrânia, considerando que o apoio europeu a Kiev “ainda não é suficiente”.

► O governador da região russa de Belgorod anunciou que foram registadas explosões, na sequência de um incêndio num depósito de armas numa cidade localizada junto à fronteira com a Ucrânia.

► O conselheiro do Presidente da Ucrânia Mikhailo Podoliak descreveu as explosões ouvidas em três províncias russas na fronteira com a Ucrânia como "karma” e vingança pela guerra na Ucrânia.

► Forças russas atacaram um enorme complexo siderúrgico onde combatentes e alguns civis estão escondidos na cidade de Mariupol, revelou uma fonte da autarquia.

► O exército ucraniano reconheceu o avanço das forças russas no Leste da Ucrânia, após a tomada de várias localidades nas regiões de Kharkiv e do Donbass.

► Franz Baumann, ex-secretário-geral Adjunto da ONU, teme que a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia leve ao fim das Nações Unidas, pedindo uma maior acção do secretário-geral, António Guterres.