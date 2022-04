Com estrondo, Kiev demoliu estátua de oito metros que simbolizava aliança com a Rússia

Em resposta à invasão russa, a Câmara de Kiev decidiu demolir uma estátua histórica que representava os laços entre a Ucrânia e a Rússia. A estátua, que foi erguida precisamente há quatro décadas, em 1982, por ocasião do 60.º aniversário da União Soviética, representava um trabalhador russo e um outro ucraniano, de mãos dadas, a segurarem a estrela da Ordem Soviética da Amizade dos Povos.

O monumento, de bronze e com cerca de oito metros de altura, estava localizado por baixo de um arco gigantesco de titânio designado por “Arco da Amizade do Povo”, que deverá ser rebaptizado em breve para “Arco da Liberdade”, refere o New York Times.

No processo de demolição, começaram por remover a cabeça do trabalhador russo, que caiu no chão com um grande estrondo – algo que o presidente da câmara da capital, Vitali Klitschko, considerou “simbólico”. Uma grua fez o resto do trabalho, destruindo a estátua em vários pedaços. Cerca de 100 pessoas testemunharam a demolição, que se estendeu ao longo da tarde de terça-feira, gritando em conjunto “Glória para a Ucrânia”.

“Agora vemos o que esta ‘amizade’ é: a destruição de cidades ucranianas... o assassínio de dezenas de milhares de pessoas que estavam em paz. Estou convencido de que este monumento tem um significado completamente diferente agora”, conclui Klitschko, citado pela Reuters.